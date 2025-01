Les cigognes déjà de retour !

Après quelques mois d’absence, les premières cigognes sont arrivées précocement au parc animalier de Planckendael. Plus d’une cinquantaine d’oiseaux y ont déjà été observés, un chiffre nettement supérieur à celui de l’année passée à pareille époque !

Pour le zoo malinois, 2024 fut une nouvelle année record avec 166 cigogneaux. La plupart de ces jeunes s’étaient envolés à la mi-août. Les cigognes adultes rejoignent le Sud vers la mi-septembre mais plusieurs hivernent dans le parc ou dans la région environnante. Constat : les premiers oiseaux ont déjà rejoint le zoo et font entendre leurs craquètements, à la recherche du meilleur nid ! Ils n’ont vraisemblablement pas migré très loin vers le Sud et ont sans doute passé l’hiver plus près d’ici. « Les cigognes n’hivernent pas toutes au même endroit et reviennent dès lors chez nous par vagues successives », explique Olivier, un soigneur. Celles qui parcourent de plus longues distances sont attendues à partir de fin février et surtout en mars.



© PLANCKENDAEL

Opportunisme

Les cigognes sont de grandes opportunistes en ce qui concerne la nourriture, ajoute le soigneur. Elles mangent des petits mammifères comme les taupes, les souris ou les grenouilles, mais apprécient tout autant les insectes, les asticots et les vers de terre. Si elles trouvent de la nourriture en suffisance dans un environnement proche, elles ne partiront pas très loin ! Ce groupe de cigognes est donc revenu au bercail plus tôt. Elles passent la nuit dans le parc et cherchent leur alimentation ailleurs.

Fidélité

Les cigognes sont fidèles à leur nid, ce qui explique leur retour. Les nids désertés l’an dernier sont à nouveau occupés. Ces oiseaux à l’instinct territorial craquettent entre eux pour faire clairement comprendre que c’est leur nid et ainsi chasser les intrus. On en aperçoit déjà en train de restaurer et embellir leurs nids avec des branches, ce qui a normalement lieu bien plus tard, indique le parc. La douceur hivernale de ces derniers mois joue probablement un rôle à cet égard.

Au total, le zoo de Planckendael compte 376 volatiles et recense de plus en plus de couples reproducteurs et de cigogneaux d’année en année. C’est la plus grande colonie du pays.