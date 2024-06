Les Hautes-Fagnes avec grillades, une autre façon de parcourir la Belgique

Les promenades gourmandes permettant de s’offrir un bon gueuleton en pleine nature ont le vent en poupe. Après les fondues au fromage, déclinées un peu partout en Ardenne, place au barbecue!

GrillHike propose en effet de partir à la découverte des Hautes-Fagnes en agrémentant la balade de savoureuses grillades. Au menu: des produits du terroirs, viandes et accompagnements, agrémentés d’un soft ou d’une bière spéciale (voire de mousseux), sans oublier un petit apéro gourmand. Aucun risque de mettre le feu à la lande ou à la forêt lors de la cuisson: les petits barbecues à gaz sont équipés d’un réservoir à eau, et s’éteignent automatiquement s’ils viennent à être renversés. La seule obligation est de s’arrêter dans l’un des 30 spots autorisés et prévus à cet effet, en bord de rivière ou dans une clairière.

Le roadbook propose 30 spots où lancer le barbecue. © National

Trois itinéraires sont actuellement disponibles, dans la vallée du Bayehon ou de la Warche. La balade de la cascade est à réserver aux promeneurs en quête de beaux paysages et permet d’accéder à la cascade du Bayehon, seconde plus haute cascade du pays et probablement la plus belle. La balade du château, plus aventureuse, permet, elle, de découvrir les abords du château de Reinhardstein, bâtisse du XIVe siècle joliment restaurée. Enfin, la balade de la piste, la plus courte (7km), est avant tout réservée aux familles. Chaque promenade est agrémentée d’un roadbook muni d’une carte. Pour les technophiles, un QR code permet également de suivre l’itinéraire via GPS.

Reihnardstein. © National

Infos: www.grillhike.com (de 38 à 44 €/personne adulte)