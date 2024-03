Ne jetez plus l’eau de cuisson des pâtes!

Quand vos pâtes sont cuites, vous les égouttez directement dans l’évier, sans trop vous soucier de l’eau de cuisson? Ce liquide, malgré son apparence trouble, est pourtant plus utile qu’on ne le pense... On vous donne quelques conseils anti-gaspillage.

Jetez l’eau de cuisson dans le siphon de l’évier, c’est terminé. Grâce à ces astuces, vous penserez dorénavant à transvaser ce liquide précieux dans un autre contenant pour le réutiliser.

Épaissir une sauce

La fonction première de l’eau de cuisson, outre cuire vos pâtes bien sûr, est de s’en servir pour réaliser une sauce. L’amidon que les pâtes libèrent dans l’eau pendant la cuisson permet de lier une sauce sans devoir ajouter de beurre ou de crème. Les nonnas italiennes s’en servent d’ailleurs pour réaliser la sauce carbonara (la vraie!).

Réaliser un bouillon ou une soupe

Votre soupe est trop épaisse? Si vous avez de l’eau de cuisson de pâtes, ajoutez-en dans votre préparation pour la délayer. Ou réalisez carrément votre bouillon en remplaçant l’eau du robinet par de l’eau de cuisson. Cela marche aussi avec l’eau de cuisson des légumes, évidemment. Attention: si vous salez votre eau de cuisson, gardez la main légère sur l’assaisonnement de votre soupe.

Faire tremper les légumineuses

Haricots, fèves, graines de soja, pois (chiches, cassés), lentilles (vertes, brunes, corail)… Faire tremper les légumineuses avant de les cuire est indispensable. En plus de réduire le temps de cuisson, cela leur permet de se libérer d’une partie des sucres responsables des ballonnements et des gaz, et de se débarrasser des impuretés. Et si vous les faisiez tremper dans de l’eau de cuisson.

La transformer en cuit-vapeur

Plutôt que d’utiliser de l’eau fraîche du robinet pour faire cuire vos légumes à la vapeur, recyclez plutôt l’eau des pâtes. Cela ne changera rien au goût de vos légumes et poissons.

Dégraisser les casseroles

Rien de tel que l’eau de cuisson des pâtes pour récurer des taches tenaces et des casseroles encrassées. C’est l’amidon et le sel qu’elle contient qui en font un excellent dégraissant.

Chouchouter les plantes

Il parait que l’eau de cuisson refroidie fait un parfait engrais pour vos plantes. Cette eau chargée en nutriments leur donnera bonne mine!