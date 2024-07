Où voyager sans visa? (carte)

Lorsque l’on prépare un voyage, que ce soit en Europe, ou beaucoup plus loin, on peut facilement se perdre dans les méandres administratifs que sont les demandes et obligations de visa. Pour vous faciliter la tâche, HelloSafe a compilé en une seule et même carte la situation de chaque pays en termes d’exigence (ou non) de visa.

Un visa est une vignette apposée par un pays sur un document de voyage (passeport) afin d’autoriser une personne à y entrer et à y séjourner pendant une période déterminée. Les citoyens Belges n’ont pas toujours besoin de visa pour voyager. En particulier en Europe...

Voyager avec ou sans visa? La carte des pays

Voici les exigences et formalités d’entrée pays par pays.

Une simple carte d’identité

Pour les voyageurs belges souhaitant effectuer le moins de formalités possible, l’Europe constitue un formidable terrain de jeu. De fait, à la faveur de la politique de libre-circulation qui prévaut au sein de l’Union Européenne, ses 27 pays sont accessibles avec une simple carte d’identité. À ces pays s’ajoutent également les membres de l’AELE (Association Européenne de Libre-Echange), à savoir l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Cela fait donc 32 pays dans lesquels le voyageur français peut se rendre sans la moindre formalité d’entrée!

Un passeport belge sans visa

Les voyageurs belges ont globalement de la chance: outre les pays d’Europe et de l’AELE, la liste des États qui n’exigent pas de visa d’entrée à nos ressortissants est en effet longue! Afrique du Sud, Colombie, Albanie, Îles Fidji, Thaïlande... Plusieurs destinations à travers le monde permettent au voyageur belge de s’éviter des formalités de visa. Pour ces pays, il sera néanmoins nécessaire de se munir d’un passeport en règle.

Un e-visa ou une autorisation électronique

Digitalisation des formalités administratives oblige, de nombreux pays donnent maintenant l’opportunité aux voyageurs qui souhaitent y entrer de faire leur demande de visa en ligne – ce qui permet d’éviter d’avoir à subir de longues attentes en ambassade ou consulat. C’est notamment le cas de pays prisés par les voyageurs belges tels que les États-Unis, le Canada ou encore l’Australie. La liste de ces pays devrait d’ailleurs s’allonger dans les années à venir.

Un visa à l’arrivée

Malgré la digitalisation croissante des formalités de délivrance de visa, il reste néanmoins encore une vingtaine de pays qui requièrent de faire une procédure d’achat de visa à l’arrivée sur le territoire – le plus souvent directement à l’aéroport. C’est le cas de pays prisés des touristes belges à l’instar des Maldives, de l’Indonésie ou encore du Népal par exemple. Bien évidemment, cette procédure de visa à l’arrivée comporte le plus souvent un coût dont le touriste doit s’acquitter à son arrivée dans le pays.

Un visa en ambassade ou au consulat

On a tendance à considérer les longues files d’attente au consulat ou à l’ambassade comme de vieux souvenirs passés. Toutefois, une vingtaine de pays requièrent toujours aux ressortissants belges d’effectuer une demande de visa directement auprès de leur ambassade ou services consulaires. Il s’agit majoritairement de pays sensibles et de ce fait peu touristiques, ou avec lesquels la Belgique entretient des relations diplomatiques tendues. Cuba, destination touristiques de choix pour les Belges, fait par exemple partie de cette liste.

