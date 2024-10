Participez à une journée nature en forêt de soignes

La forêt de Soignes, cet havre naturel situé au sud-est de Bruxelles, sera mise à l’honneur ce dimanche 20 octobre grâce à une multitude d’activités organisées pour mieux la faire connaître et mieux la protéger, a indiqué la Fondation Forêt de Soignes.

La forêt de Soignes, gérée par les trois Régions du pays et classée zone Natura 2000, s’étend sur plus de 5.000 hectares au sud-est de Bruxelles. Chaque année, une journée spéciale est organisée pour sensibiliser le public à la préservation de cette forêt unique et pour mettre en lumière sa riche biodiversité.

Cette année, l’événement s’élargit pour inclure les forêts du Brabant environnantes. Il est aussi marqué par une grande nouveauté : la partie flamande de cette vaste étendue vient d’être désignée parc national, une reconnaissance qui souligne l’importance de cette forêt pour notre patrimoine naturel.

Activités familiales

De nombreuses activités sont prévues pour cette journée exceptionnelle. Des visites guidées permettront aux participants d’explorer la forêt et d’en apprendre plus sur ses espèces protégées. Des démonstrations uniques, comme le débardage à cheval, une technique traditionnelle pour transporter les bois, ainsi que la trompe de chasse, offriront un retour dans le passé. Les plus sportifs pourront participer à des balades en VTT ou aux opérations de nettoyage de la forêt.

Pour les familles, un programme d’activités ludiques et de découverte est également prévu : ateliers créatifs, chasse au trésor, et un marché fermier à Jezus-Eik. Il sera aussi possible de rencontrer le personnel forestier à l’hippodrome de Boitsfort ou de découvrir les coulisses de la gestion forestière à l’Arboretum de Tervuren.

Retrouvez tout le programme détaillé sur le site web officiel de la forêt de Soignes. Ne manquez pas cette occasion de découvrir ce joyau naturel et de contribuer à sa préservation.