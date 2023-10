Produire ses propres fleurs coupées

Obtenir de beaux bouquets sans se ruiner, grâce aux fleurs de son jardin, c’est possible!

Gypsophiles, pieds d’alouettes, marguerites, tulipes, lilas, roses... Les fleurs à couper sont facilement cultivables au jardin. Avant la plantation, prévoyez de planter les fleurs destinées à finir en bouquet de façon à rendre leur cueillette facile, sans abîmer le reste des plantations: en lisière de bordure, le long des murs de la maison...

Séparez les variétés à petit développement et celles de plus grande taille, pour éviter tout envahissement. Groupez les fleurs en fonction de leur période de floraison, en sélectionnant vos plantes de façon à obtenir des fleurs tout au long de la belle saison. Pensez à vérifier que les espèces choisies sont adaptées à la coupe, ce qui est généralement indiqué par un pictogramme sur l’étiquette ou dans les catalogues: certaines fleurs, bien que très jolies, fanent très vite une fois coupées! La plupart des fleurs à bouquet préfèrent le plein soleil ; pour éviter que la tige ne se casse, plantez-les à l’abri du vent et pensez à les tuteurer. Paillez les plantations et n’oubliez pas d’arroser régulièrement. Vous pouvez apporter de la fumure à la terre, mais sans excès.

Pour les conserver le plus longtemps possible en vase, il faut cueillir les fleurs dès qu’elles sont en bouton ou commencent à peine à s’ouvrir. La cueillette doit idéalement se faire au petit matin, en coupant les tiges avec un outil propre et bien affûté, avant de les placer directement dans l’eau froide. Petite astuce pour les fleurs poussant sur des rameaux ligneux comme le lilas: fendre les tiges dans le sens de la longueur ou les écraser au marteau leur permet de se conserver plus longtemps.

Enfin, pour embellir vos bouquets et leur apporter du volume, pensez aussi à cultiver des plantes à fruits décoratifs (physalis, églantier...) ou des feuillages gris, verts, panachés et aux formes variées: fougères, armoises, graminées...