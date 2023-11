Quand l’art fait revivre une boutique désertée à Namur

Une galerie d’art qui prend le relais d’un espace commercial vide, des jeunes artistes qui se voient offrir une vitrine, c’est de la vie en plus pour ce quartier central de Namur.

A l’angle de la rue de l’Ouvrage et de la rue de Bruxelles, au centre de Namur, le regard est attiré par une nouvelle galerie d’art de 120 m2 qui proposera tous les mois une nouvelle exposition. Aujourd’hui, il y a des plexis colorés, des Rops, un superbe petit tableau qui explore le rouge, un tapis d’Arne Quinze… Et, super intrigant et malin, des cabines d’essayage, reliquats de ce qui fut un magasin de vêtements, qui dévoilent des photos intimistes de femmes en noir et blanc.

L’histoire de cette galerie d’art n’est pas commune. Lisez plutôt ; nous commencerons par le contexte…

Des initiatives à la relocation

Les centres urbains de l’ensemble des communes wallonnes souffrent, comme on ne peut manquer de le remarquer, de l’augmentation du nombre des surfaces commerciales vides. Pour éviter les effets de ce phénomène sur l’animation des villes et sur la sécurité de leur centre commercial, de nombreuses autorités communales ont décidé de mesures incitatives à la relocation, entre autres en imposant des taxes pas piquées des hannetons aux propriétaires de surfaces désertées. Sauf s’ils contractent des baux d’occupation précaires avec des asbl. C’est la démarche pour laquelle a opté la Ville de Namur.

C’est précisément ce qui a décidé Place Ô Arts, une asbl qui regroupe 60 artistes plasticiens du Namurois, de s’installer dans un immeuble commercial situé au cœur de la Ville. A l’angle de la rue de l’Ouvrage et de la rue de Bruxelles, elle ouvre une galerie d’art aux artistes de sa plate-forme et d’artistes invités.

Pour assurer la continuité et la qualité des expositions proposées, Place Ô Arts a proposé à Gery Art Gallery, une galerie renommée de Namur, située à proximité du pont de Jambes, de collaborer avec elle sur la programmation future de la galerie. Géry Pirlot de Corbion a accepté la proposition et la galerie accueille donc ses visiteurs depuis le 3 novembre. Visiteurs qui, comme on a pu le constater lors de notre visite, sont aussi nombreux qu’intéressés. Les invités d’honneur, eux, sont quatre jeunes artistes, Manon Bouvry, Florine Dain, Yossérian Geairon et Pedro Riofrio, qui se voient ainsi offrir une belle opportunité de se faire connaître du grand public.

L’art pour tous!

Cette nouvelle galerie sera ouverte aussi longtemps que la surface commerciale sera disponible. Mais si elle trouvait un nouveau locataire commercial, l’asbl Place Ô Arts serait prête à réitérer l’opération dans un autre immeuble du centre-ville.

A travers cette nouvelle initiative, la plate-forme Place Ô Arts réalise ses 4 objectifs : valoriser, promouvoir les artistes sur le territoire de la Ville et de la Province de Namur ; rendre l’art visible et accessible au plus grand nombre ; aider les artistes à visibiliser leur travail et à vivre de leur art et fédérer les artistes et les collectifs d’artistes sous une même coupole.