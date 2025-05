Que faire à Knokke avec des enfants? Essayez les promenades origami

Knokke-Heist lance 2 balades originales mêlant découverte culturelle et créativité. En fin de parcours, transformez votre brochure en bateau ou en cheval! Une activité ludique qui plaira aux enfants comme aux amateurs de belles promenades en bord de mer.

Knokke-Heist propose depuis cette année 2 promenades « origami ». Le concept? Bon, on avoue qu’il est un peu artificiel, puisque l’idée est simplement de transformer la brochure de la promenade, après la balade et en suivant les instructions de pliage, pour obtenir un bateau ou un cheval… Une petite activité qui devrait surtout ravir les plus jeunes, tandis que leurs aînés profiteront d’un verre bien mérité à l’arrivée! Cela étant, les balades en elles-mêmes sont loin d’être sans intérêt.

Ancien petit village de pêcheurs

La promenade origami d’Heist est avant tout familiale et permet de partir à la découverte de l’histoire de la bourgade, à l’époque où elle n’était qu’un petit village de pêcheurs: l’itinéraire débute au Musée Hey, qui revient sur le passé d’Heist et de ses habitants, avant de longer l’école des pêcheurs, le phare, le MoederBabelutte café, sans oublier les quelques espaces verts et protégés de cette partie du littoral.

La promenade du Zoute est, elle, davantage axée sur la « Knokke way of life »: si le côté fastueux de cette station balnéaire vous a toujours attiré, cet itinéraire vous permettra de découvrir les artères commerciales les plus branchées, les œuvres d’art emblématiques et les luxueux quartiers des villas, sans oublier quelques pauses gourmandes avec quelques suggestions: bar de plage, glacier, salon de thé… Il y en a pour tous les goûts!