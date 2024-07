Quels rosiers choisir?

Les roses sont probablement les fleurs les plus célèbres et cultivées dans le monde. Comment faire son choix face à la profusion de variétés disponibles dans le commerce?

Les rosiers étant des plantes potentiellement fragiles, il est important d’opter pour des plantes labellisées résistantes aux maladies les plus fréquemment rencontrées par les rosiers : oïdium, rouille, tache noire et autres infections fongiques. Les labels britannique AGM (Award of Garden Merit), américain AARS (All-America Rose Sélections), français Val-de-Marne ou Meilland, allemand ADR (Arnerkannte Deutsche Rose) offrent la garantie que les plantes ont été cultivées sans protection phytosanitaire et sous divers climats.

Il existe par ailleurs différents grands types de rosiers : les rosiers arbustes (de 1,5 à 3m de haut) comprennent des variétés anciennes, très rustiques, résistantes et très florifères. Il ne faut pas les confondre avec les rosiers buissons (environ 1m à maturité), dont les variétés se subdivisent en rameaux à une fleur (une fleur au bout de chaque rameau) ou à fleurs groupées (nombreuses petites fleurs par rameau). Attention : ces deux types de rosiers commencent à s’évaser assez près du sol : si vous préférez avoir une masse de fleurs et de feuilles en hauteur, au sommet d’un tronc nu, optez pour des rosiers tiges, greffés sur de fortes tiges d’églantiers. Il existe une variante, les rosiers pleureurs, dont les rameaux retombent en forme de parapluie.

À noter que ces deux types de rosiers doivent être tuteurés. Les rosiers grimpants permettent, eux, de palisser un mur : si vous voulez des fleurs tout l’été, choisissez des variétés « remontantes » (« climbing » sur l’étiquette). Les variétés non-remontantes produisent une multitude de fleurs, mais quelques semaines seulement. Les rosiers miniatures (15 à 50 cm de hauteur) fleurissent tout l’été et se prêtent à la culture en pot ou en jardinières. Enfin, pour habiller les parterres ensoleillés, les rosiers couvre-sol sont pour leur part très rustiques et résistants.