Recette: Gâteau de cannellonis fourrés à la purée de courge, aux tomates et au thym

Ah, ce qu’on les aime, ces chaudes couleurs d’automne. Le bon plan? Les inviter dans nos assiettes!

Recette pour 4 personnes.

Ingrédients

400 g de courge,

1 échalote,

1 gousse d’ail,

huile d’olive,

200 g de tomates cerise,

sel,

poivre du moulin,

400 g de cannellonis,

40 g de parmesan râpé,

2 branches de thym.

Préparation

1. Pelez et coupez la courge en dés. Emincez finement l’échalote, écrasez l’ail.

2. Dans une casserole, faites revenir l’échalote et l’ail dans un filet d’huile d’olive, puis ajoutez les tomates cerise coupées en deux, les dés de courge, salez et poivrez, couvrez et laissez cuire pendant environ 25 minutes à feu doux. La courge doit être fondante. Mixez finement la préparation.

3. Préchauffez le four à 180 °C.

4. Faire cuire les cannellonis pendant 5 minutes dans un grand volume d’eau bouillante salée. Egouttez et passez-les sous l’eau froide. Egouttez à nouveau.

5. Disposez les cannellonis à la verticale, bien serrés, dans un moule à fond amovible. Remplissez une poche à douille avec la purée, et farcissez les cannellonis. Saupoudrez de parmesan et de thym émietté, arrosez d’un filet d’huile d’olive et enfournez pour 15 min.

6. Décerclez le moule, servez chaud avec une salade.