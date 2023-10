Recette: Tartiflette

L’automne, c’est la saison idéale pour déguster des plats réconfortants. Et quoi de mieux que de préparer une tartiflette bien dégoulinante? Mmm... Gourmand à souhait!

Recette pour 6 personnes – temps de préparation: 55 minutes + 30 minutes au four

Ingrédients

700 g de reblochon

700 g d’oignons

1,5 kg de pommes de terre

300 g de lardons

beurre

25 cl de vin blanc

poivre

persil frais

Préparation

1. Pelez les pommes de terre et cuisez-les à point à l’eau salée. Egouttez-les.

2. Pelez les oignons, détaillez-les en demi-rondelles, puis faites-les sauter à la poêle dans un peu de beurre. Mouillez avec le vin et poursuivez la cuisson jusqu’à évaporation.

3. Faites dorer les lardons, puis égouttez-les sur du papier essuie-tout.

4. Mettez la moitié des oignons et des lardons dans un plat allant au four. Coupez les pommes de terre en rondelles épaisses. Disposez-les par-dessus avant d’ajouter le restant des oignons et des lardons.

5. Préchauffez le four à 180°C. Râpez la croûte du reblochon, détaillez le fromage en dés et répartissez sur le plat. Poivrez.

6. Enfournez pendant environ 30 min. – sur position gril pendant les 5 dernières minutes. Garnissez ensuite de persil frais.