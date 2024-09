Voici les 5 boulangeries-pâtisseries préférées des Wallons: la vôtre s’y trouve-t-elle?

Les amateurs de pain et pâtisserie ne s’y sont pas trompés: la Wallonie regorge de maîtres artisans talentueux. Pour la quatrième édition de la campagne des boulangeries-pâtisseries préférées des Wallons, une centaine de points de vente ont été mis en valeur. La ministre wallonne de l’Agriculture, Anne-Catherine Dalcq, a révélé les lauréats de chaque province.

Mettre en avant les artisans locaux, leur passion et leur savoir-faire est au cœur de la campagne des boulangeries-pâtisseries préférées. Cette année, alors que la campagne en est à sa quatrième édition, plus de 27.000 consommateurs ont voté, ce qui témoigne d’un réel engouement, s’est réjoui Mme Dalcq. Une centaine de boulangeries pourront se targuer d’une reconnaissance cette année, et cinq se sont vues décerner le titre de boulangerie-pâtisserie préférée de leur province.

Les 5 lauréats de l’année

Voici les adresses préférées des Wallons, dans chaque province. Peut-être reconnaîtrez-vous l’une d’entre elles.

Carrément Bon (Namur)

A Namur, il s’agit d’une enseigne bien connue de la région et comptant plusieurs points de vente. C’est la boutique de Bouge, l’originelle, qui a été titrée. Des ingrédients de haute qualité, le juste équilibre des saveurs, des goûts surprenants et harmonieux… La boulangerie favorise les produits locaux, et prône le bon goût des choses. En plus, tout est 100% fait-maison!

Adresse: Chaussée de Louvain 382, 5004 Bouge

Grains de vanille (Brabant wallon)

La boulangerie-pâtisserie préférée du Brabant wallon se trouve à Rixensart et est active depuis 2016, il s’agit de Grains de vanille. Création, passion et engagement sont les maîtres mots de cette boutique. Pains au levain jeune, viennoiseries au beurre AOP, pâtisseries aux goûts authentiques... Tout est préparé avec des produits de qualité et de saison.

Adresse: Rue Alphonse Collin 4, 1330 Rixensart

Le Tordoir – Permentier (Hainaut)

La boulangerie-pâtisserie plébiscitée dans le Hainaut est installée depuis plus longtemps, Le Tordoir – Permentier (Fayt-lez-Manage) a ouvert ses portes en 1986 avant que la génération suivante ne prenne le relais 30 ans plus tard. Leurs valeurs? Fraîcheur, qualité et artisanat. Leur secret pour des pâtisseries et viennoiseries de qualité: toutes sont fabriquées à partir d’un ingrédient phare et indétrônable, le beurre.

Adresse: Avenue Emile Herman 231, 7170 Fayt-lez-Manage

La Pâtisserie Schweisthal (Luxembourg)

C’est également une entreprise familiale qui a conquis le cœur des consommateurs de la province de Luxembourg: la Pâtisserie Schweisthal, à Aubange. Son point fort? La petite entreprise utilise ses propres mélanges de farines et de graines pour réalisés ses pains au levain naturel. Ce travail est d’ailleurs aujourd’hui couronné du label Artisanat Certifié.

Adresse: Rue du Commerce 4, 6791 Aubange

La Pâtisserie Vegan (Liège)

Enfin, réputée tant pour ses croissants à la pistache que pour son concept, c’est la Pâtisserie Vegan, à Sainte-Walburge (Liège) qui a ravi le titre de boulangerie-pâtisserie préférée dans la province de Liège.

Adresse: Rue Sainte-Walburge 107, 4000 Liège