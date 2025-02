Voyage lointain: 5 conseils essentiels pour bien préparer votre départ

Vous rêvez de partir à l’autre bout du monde ? Que ce soit l’île Maurice, l’Utah ou la Thaïlande, un voyage lointain nécessite une bonne préparation. Passeport, visa, assurance voyage, vaccins… Voici 5 conseils indispensables pour voyager en toute sérénité.

On ne fait pas chaque année un voyage à l’autre bout de la planète. Tenez compte de ces conseils pour profiter pleinement de vos vacances de rêve!

1. N’oubliez pas les passeport et visa

Vérifiez si vous avez besoin d’un passeport, d’un visa ou d’un ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Vous pouvez obtenir ce dernier auprès de l’ambassade du pays de destination ou sur ce site internet.

Si vous avez déjà un passeport, assurez-vous qu’il soit encore valable 6 mois après votre retour. Il est important de demander votre visa au plus tôt trois mois avant le départ. Si vous déposez votre demande trop tôt, l’ambassade ne la traitera pas. Il se peut que vous deviez vous munir d’un visa ou d’un ESTA pour les pays dans lesquels vous faites juste escale, c’est le cas aux Etats-Unis. Informez-vous au préalable. Emportez toujours des copies de vos papiers d’identité et téléchargez-les en plus dans votre smartphone.

2. Ne zappez pas les assurances

Pour les déplacements lointains, il est vivement recommandé de souscrire une assurance voyage. En cas d’annulation de dernière minute, vous pourriez alors (sous certaines conditions) retoucher la totalité du montant de votre voyage.

Il peut aussi être intéressant de souscrire une assurance médicale supplémentaire. Votre couverture médicale existante couvre, certes, une prise en charge d’urgence à l’étranger, mais uniquement à hauteur de ce que cela vous coûterait en Belgique. Or, dans certains pays comme les USA, le Japon et l’Australie les frais médicaux atteignent vite des montants stratosphériques.

3. Passez par la case vaccinations

Vérifiez minimum 6 semaines à l’avance si vous avez besoin de vous faire vacciner, par exemple conte l’hépatite A et B ou la fièvre jaune, et si vous devez suivre préventivement un traitement anti-paludéen. Consultez le site de l’Institut de Médecine tropicale ou votre médecin traitant.

4. Prévoyez du cash

Prévoyez un peu de cash pour payer les premiers repas ou le trajet en taxi jusqu’à l’hôtel. Dans la plupart des pays, vous pouvez retirer des billets à un distributeur avec votre carte Maestro. N’oubliez pas de modifier les paramètres de votre carte bancaire pour pouvoir retirer de l’argent dans les pays hors-EU. Cela peut se faire en ligne, via votre appli bancaire. Attention: la banque vous comptera des frais supplémentaires. La carte de crédit reste la solution la plus sûre et la moins chère pour faire des paiements à l’étranger.

5. Préparez vos applications hors ligne

Hors Europe, vous êtes confronté à des frais de roaming. Veillez à pouvoir consulter hors ligne les applis les plus utiles (notamment XE Currency, Google Translate et les apps de navigation). Sur place, achetez éventuellement une carte SIM temporaire pour pouvoir téléphoner et surfer à moindre coût.

FAQ: questions fréquentes