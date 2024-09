Comment localiser votre smartphone?

On vous a volé votre smartphone, ou vous l’avez simplement égaré et vous aimeriez le localiser? C’est possible, à condition de le configurer correctement.

Difficile aujourd’hui de se passer de téléphone... On l’emporte partout avec soi, tout le temps. Alors le perdre, ou se le faire voler peut être très frustrant. Mais saviez-vous qu’il était possible de le configurer pour le localiser à distance? On vous explique la marche à suivre, sur Android et Apple.

Localiser un appareil Android

La première étape est d’activer la localisation sur votre téléphone. Pour ce faire, allez dans le menu Paramètres, puis dans Confidentialité/protection (ou directement dans Position), puis activez l’option Position.

Vérifiez également que vous êtes bien connecté à votre compte Google (Android), et que vous avez activé la localisation. Rendez-vous dans le menu Paramètres, puis dans Google. Là, différents choix s’offrent à vous, selon le type d’appareil que vous avez. Soit on vous propose de cliquer sur le menu Sécurité, et vous y trouverez une option Localiser cet appareil à distance. Il vous suffira alors de cocher Autoriser verrouillage et suppression. Soit vous avez directement l’option Localiser mon appareil. Dans un cas comme dans l’autre, il faudra télécharger l’application Localiser mon appareil.

Veillez également à activer le mode hors connexion. Sur votre appareil, appuyez sur Paramètres.

Appuyez sur Google Tous les services (le cas échéant) Localiser mon appareil.

Appuyez sur Localiser vos appareils hors connexion. Rendez-vous dans le menu Paramètres, puis dans Google. Une fois dans l’option Localiser mon appareil, cliquez sur Localiser vos appareils hors connexion et activez l’option.

Ensuite, on conseille toujours de noter dans un carnet les informations d’identification du téléphone. Il s’agit du numéro de série et du code IMEI. Vous trouverez ces infos dans le menu Paramètres, en cliquant sur À propos du téléphone. Si vous contactez l’assurance et la police, ce sont ces données qu’ils vous demanderont.

Localiser son téléphone

Vous pouvez localiser votre appareil sur https://android.com/find. Le site essaye de géolocaliser l’appareil (s’il n’y arrive pas, il vous donnera sa dernière position). Vous aurez ensuite 3 choix:

Faire sonner l’appareil pour l’entendre s’il est encore un peu chargé et non loin de vous.

pour l’entendre s’il est encore un peu chargé et non loin de vous. Sécuriser votre smartphone avec un nouveau mot de passe

avec un nouveau mot de passe Effacer toutes vos données, en rétablissant la configuration d’usine de l’appareil. Attention, vos applications, photos, musiques et vos paramètres seront supprimés.

Vous pouvez également utiliser l’application Google Localiser mon appareil en mode Invité avec votre adresse e-mail et votre mot de passe.

Localiser un appareil Apple

Premièrement, vous devez ajouter un iPhone à l’option Localiser. Pour ce faire, accédez à Réglages > [votre nom] > Localiser. Si vous êtes invité à vous connecter, saisissez votre identifiant Apple. Si vous n’en avez pas, touchez Vous n’avez pas d’identifiant Apple ou vous l’avez oublié ?, puis suivez les instructions. Touchez Localiser mon iPhone, puis activez l’option.

Vous pouvez également activer la localisation hors connexion. Pour cela, il suffit d’activer l’option Réseau Localiser. Vous pouvez également activer l’option Envoyer la dernière position. Si votre appareil est presque entièrement déchargé, sa position est automatiquement envoyée à Apple.

Localiser son téléphone

Voici les étapes à suivre pour retrouver votre appareil: