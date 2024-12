Votre chien fait-il assez d’exercice? Qui s’occupera de la litière pendant vos vacances? Pas d’inquiétude. L’industrie mobile s’est emparée du sujet avec des objets connectés spécialement pensés pour les animaux de compagnie.

De la litière pour chat qui se nettoie toute seule, aux traqueurs d’activités, en passant par des colliers bardés de capteurs en tout genre... Nos amis à quatre pattes ont eux aussi droit à leurs appareils high tech. Un atout non négligeable pour les propriétaires, puisque ces objets connectés leur permettent de suivre en temps réel non seulement les déplacements de leurs animaux préférés mais également de s’assurer de leur santé, de vérifier qu’ils font suffisamment de sport ou si leur sommeil est bon. Le tout depuis leur smartphone.

Des objets connectés utiles pour vos animaux

Certains créateurs vont même plus loin, en donnant la possibilité aux propriétaires de définir une zone de sécurité autour de leur habitation, afin d’être prévenus si leur compagnon à poils en sort. Bref, on observe un intérêt croissant pour ces appareils branchés pour les animaux. En voici quelques exemples courants.

Distributeur automatique

C’est certainement l’une des plus anciennes technologies imaginées pour nos animaux. Et si autrefois, il s’agissait de distributeur manuel qui laissait tomber les croquettes au fur et à mesure. Difficile néanmoins de gérer les doses journalières. Aujourd’hui, ces distributeurs connectés permettent de distribuer une quantité de croquettes prédéfinie, à horaires réguliers. Il existe un nombre incalculable de marques disponibles sur le marché.

Lire aussi | Médor et Minet version 2.0: nos animaux aussi ont droit à leurs gadgets technologiques

Collier GPS

Vous avez peur de perdre votre chien en forêt lors d’une balade? Ou qu’il s’échappe du jardin? Gardez un œil sur votre ami canin et suivez ses aventures grâce à un traceur GPS! Cet objet, à accrocher au collier du chien, permettent aux propriétaires de suivre en temps réel la position de leur compagnon via une application mobile ou un autre appareil connecté.

Litière automatique

Du côté de l’hygiène, il existe aujourd’hui des litières dites « connectées ». Ces appareils modernes facilitent grandement l’entretien quotidien tout en prenant soin du bien-être de votre chat. Par exemple, certaines litières détectent automatiquement lorsque votre chat y entre et activent un système de nettoyage: les déchets sont triés et stockés dans un compartiment fermé. D’autres modèles sont équipés de filtres sophistiqués qui aident à réduire, voire éliminer, les odeurs désagréables. Une solution pratique pour garder votre intérieur propre et agréable, sans effort.

Caméra interactive

Rien de tel qu’une caméra connectée pour garder un œil sur Tobby quand vous n’êtes pas à la maison. Et dans certains cas, vous pouvez même lui parler ou lui donner une friandise à distance. Terminés les hurlements intempestifs en votre absence, glissez-lui un mot doux à travers votre appareil pour le calmer!