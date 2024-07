Quel appareil photo pour les vacances?

Un appareil de qualité qui n’occupe pas la moitié de la valise, oui, ça existe. Et ce sont des valeurs sûres qui se maintiennent année après année.

Au moment de partir en vacances, l’amateur de photos bénéficie aujourd’hui d’un large éventail de solutions. Cela commence évidemment par les smartphones avec quelques modèles qui sortent du lot. On pense par exemple au Honor Magic6 Pro, à l’Oppo Find X7 Ultra, à l’Apple iPhone 15 Pro, au Google Pixel 8 Pro ou encore au Xiaomi 14 Ultra. Parallèlement, il y a les caméras d’action comme la GoPro Hero 12 ou la DJI Osmo Action 4. Même si elles sont à priori davantage prédisposées à mémoriser une descente à ski ou une course à vélo, leur compacité les rend multi-usages et d’aucuns n’hésitent pas à les exploiter à l’intérieur d’un musée ou lors d’une soirée festive. La troisième catégorie, plus récente, concerne les solutions destinées aux créateurs de contenus, influenceurs et autres vloggers. Le Sony ZV-E1, le Panasonic Lumix GH6, le Canon G7 X Mark III et le Fujifilm X-S20 font partie des plus populaires. On pourrait aussi évoquer les reflex, qui restent la référence en termes de photo. Mais nous avons voulu aujourd’hui nous intéresser aux appareils compacts, faciles à emporter, et qui offrent des possibilités plus étendues et une qualité supérieure à la grande moyenne des smartphones. S’ils nécessitent parfois une prise en main pour en découvrir et en jauger les richesses, on est très loin du « Clic clac, Kodak ». L’obtention d’une photo ou d’une séquence vidéo mémorable ne requiert pas uniquement un moment de réflexion lors du déclenchement de l’obturateur. Mieux vaut maîtriser son appareil avant de monter dans l’avion.

La focale fixe

Nous avons tous une façon différente d’apprécier un séjour de vacances. Certains se précipitent vers la plage, d’autres se consacrent aux musées ou aux galeries d’art, d’autres encore préfèrent par-dessus tout se plonger dans les artères d’une localité pour faire de la photo de rue. Pour cet usage, la Rolls est probablement le Leica Q3. Dommage que son prix (environ 6.000€) s’envole aussi haut dans la stratosphère. Mais il existe plusieurs alternatives intéressantes et plus abordables. On pense par exemple au Fujifilm X100VI (1.800€). Derrière le look rétro propre à la série, le nouveau capteur de 40,2 mégapixels combiné au système de stabilisation d’image et à celui de mise au point automatique aide à capturer des photos d’une séduisante richesse. La focale fixe – 23 mm – empêchera parfois d’aller chercher un détail éloigné, mais la puissance du capteur laisse de la marge pour un agrandissement. En outre, le mode de simulation de film permet de découvrir ses clichés comme s’ils avaient été pris avec tel ou tel type de pellicule du géant japonais. Sans être un poids plume (521 gr.), l’appareil est suffisamment compact pour se glisser aisément dans un sac. Sur la balance, le Ricoh GR III HDF (1.150€) n’affiche que la moitié: 257 gr. Cette légèreté et ses dimensions réduites (environ 11cm de large) jouent en faveur de sa discrétion. Il est équipé d’un capteur 24 mégapixels et se contente lui aussi d’une focale fixe: 18,3mm.



Mieux vaut apprendre à maîtriser son appareil avant de partir en vacances.

Un zoom puissant

Pour qui recherche un téléobjectif en plus de la compacité, le Sony RX100 VII (1.200€) et le Panasonic Lumix TZ200 (800€) sont en première ligne. Ils partagent plusieurs caractéristiques: capteur 1 pouce de 20 mégapixels, zoom impressionnant (x8 pour le premier, x15 pour le second) et… un âge respectable. L’appareil de Sony est initialement sorti en 2019, celui de Panasonic en 2018. Une éternité dans le domaine des technologies. Alors, certes, pour tel ou tel aspect, ces deux appareils mériteraient une cure de rajeunissement. Mais ils n’ont pas de successeur (en auront-ils jamais un?) et se maintiennent dans les catalogues des fabricants. Parce que, même en 2024, ils présentent toujours un profil séduisant. Le RX100 VI – prédécesseur du modèle évoqué ci-dessus – reste lui aussi référencé par Sony, six ans après son lancement. Inimaginable dans le domaine des smartphones!

Pas toujours en stock

Il existe un point commun entre les appareils de notre sélection : leur succès. En Belgique et à l’étranger. Cette situation se traduit fréquemment par des stocks restreints voire des difficultés d’approvisionnement. Vous pensiez les files limitées à l’administration communale ou au bureau de poste? Bienvenue dans le monde de la photo! Après avoir poussé la porte de multiples magasins, vous devrez parfois vous résoudre à ajouter votre nom sur une liste d’attente pour obtenir l’un des appareils mentionnés plus haut. Ne tardez pas à vous à décider.