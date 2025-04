Où admirer les tapis de jacinthes sauvages en Belgique?

Clochettes bleutées et soleil timide pointent le bout de leur nez dès la mi-avril et recouvrent certaines forêts d’un magnifique tapis bleu et violet. Mais où admirer ce spectacle naturel féérique?

La floraison des jacinthes sauvages constitue un événement éphémère et magique, connu bien au-delà des frontières belges. Voici quelques lieux enchanteurs où se rendre pour profiter du spectacle.

Le bois de Hal, le plus connu

Envie de (re)découvrir ce tapis de fleurs sauvages qui fait tant parler de lui? Rendez-vous au bois de Hal, en Brabant flamand. Accessible facilement depuis Bruxelles, cette forêt de 552 hectares est en effet plébiscitée pour sa floraison de jacinthes sauvages. Cet événement éphémère attire chaque année des milliers de curieux, de passionnés de nature et d’amateurs de balades. Pour éviter la foule, privilégiez une visite en semaine ou tôt, le matin. Pensez aussi à consulter le site officiel du Hallerbos pour connaître l’état de floraison en temps réel.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le bois de la Houssière, le plus varié

Vous aimez la nature mais redoutez le monde du Bois de Hal au printemps? Offrez-vous un bain de forêt sans bain de foule en découvrant le Bois de la Houssière, une merveille naturelle encore méconnue, située à Braine-le-Comte, en province de Hainaut. Cette forêt d’environ 650 Ha est classée Zone Natura 2000, notamment en raison de ses paysages riches et diversifiés. Dès fin avril, elle regorge de milliers de jacinthes qui embaument chemins et sentiers balisés. Le lieu idéal pour une balade en famille ou une randonnée paisible.

Le Bois de Silly, le plus intimiste

À la même période, les Bois de Silly et d’Enghien se couvrent également de jacinthes des bois. C’est d’ailleurs cette explosion florale qui leur a valu le surnom poétique de « Bois bleus ». En plus des célèbres clochettes, les sous-bois révèlent aussi des anémones des bois et de l’ail des ours, une plante sauvage très prisée des amateurs de cuisine forestière. Durant votre balade, n’hésitez pas à lever les yeux au ciel: reconnu « Site de Grand Intérêt Biologique », le bois de Silly est le refuge de nombreuses espèces d’oiseaux.

Lire aussi | 4 promenades dans l’arrière-pays

Le parc de la Serna, le plus sauvage

Pour celles et ceux qui préfèrent s’évader dans un cadre plus authentique, on vous propose le parc de la Serna. Ce lieu offre aux promeneurs 16 ha de bois maintenus dans un état semi-sauvage. Au coeur du parc? Un circuit écologique et respectueux de l’environnement qui vous permettra de découvrir les principales essences d’arbres. Là aussi, la floraison des jacinthes des bois forme un splendide tapis bleu.

Lire aussi | Les plantes à avoir dans son jardin pour attirer les abeilles

Le Brakelbos, le plus « décapité »

Le Mont de Rhode est une colline décapitée qui borde la frontière linguistique. Dans cette réserve naturelle des Ardennes flamande reconnue natura 2000, plusieurs sentiers pédestres offrent un spectacle à couper le souffle durant le printemps. Le sous-bois se colore de 1000 couleurs avec la jacinthe sauvage, la jonquille sauvage, l’anémone des bois et le sceau de Salomon. Mais le Brakelbos porte aussi les marques de l’histoire: durant la Seconde Guerre mondiale, la forêt a subi de lourds dégâts. Depuis, elle a fait l’objet d’une restauration écologique ambitieuse.