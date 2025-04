Puis-je brûler des déchets verts dans mon jardin?

Feuilles mortes, tonte de pelouse, branchages... L’entretien du jardin génère de nombreux déchets verts. Vous n’avez pas de compost? Vous ne souhaitez pas faire l’aller-retour 100 fois au parc à conteneurs? Il est tentant d’y mettre le feu... Mais est-ce autorisé?

Avec le retour du printemps, votre jardin reprend vie. C’est le moment idéal pour tailler les haies, élaguer les arbres, scarifier la pelouse ou nettoyer les massifs. Mais toutes ces opérations génèrent un volume important de déchets verts: branches, feuilles mortes, gazon coupé, résidus de taille... Que faire de ces déchets végétaux? Peut-on les brûler? Les déposer au parc à conteneurs? Existe-t-il des alternatives écologiques? Voici tout ce qu’il faut savoir pour éliminer correctement vos déchets de jardin tout en respectant la législation et l’environnement.

Brûler ses déchets, une bonne solution?

En Région Wallonne, il est permis de brûler des déchets végétaux et uniquement ce type de déchets, tout en respectant certaines conditions. Selon le Code rural, il est interdit de faire un feu « à moins de 100 mètres de toute habitation, haie, verger, arbre ou champ, et à moins de 25 mètres des bois et forêts. » Par contre, l’incinération d’autres déchets (papiers, cartons, bouteilles...) est totalement interdite.

ATTENTION! La commune peut adopter des règlements plus sévères. Informez-vous donc du contenu du règlement communal ou de police. La plupart des communes interdisent, par exemple, de brûler des déchets végétaux par temps de sécheresse ou de grand vent.

Dans la Région Bruxelles Capitale, il est strictement interdit de brûler des déchets à domicile.

Soyez de toute façon toujours extrêmement prudent lorsque vous allumez un petit feu. Le Code pénal prévoit en effet des peines de travail, des amendes, des peines de probation ou autres sanctions pour celui qui provoque l’incendie de biens (im)mobiliers appartenant à autrui par manque de précaution.

Peut-on tout jeter au parc à conteneurs?

En Wallonie, la plupart des déchets du jardin sont autorisés dans le conteneur dédié aux déchets verts. À savoir les feuilles mortes, les herbes, les tontes de pelouse, les branchages, les tailles de haies, les déchets de jardinage, les souches et les sapins de noël (sans décoration ni pied). Attention: un quota maximum de 7m³ par an par usager est imposé sur cette matière. En revanche, les cendres, les déchets de cuisine, les litières d’animaux, la terre et les cailloux, les restes de compostage ainsi que les contenants qui vous ont permis de transporter vos déchets sont interdits dans les déchets verts.

À Bruxelles, les recyparks disposent également de ces fameux conteneurs. Parmi les déchets autorisés, on retrouve notamment:

Branchages (diamètre de maximum 8 cm et longueur de maximum 1,5 m)

Feuilles mortes

Fleurs fanées

Mauvaises herbes

Plantes

Déchets de fleuristes (fleurs / plantes malades avec pesticides / parasites)

Tailles de haies

Tailles d’arbustes

Tonte de pelouse

Copeaux

Écorces

Sont néanmoins refusés la terre, le sable, les déjections animales, les cailloux, les graviers et gravillons, les branchages trop imposants, les Souches/Bûches/Troncs d’arbres... Petite subtilité: les tontes de pelouse/gazon sont également refusés en recypark. Dans ce cas, privilégiez plutôt l’usage des sacs poubelle prévus à cet effet.

Ne jetez pas vos déchets verts!

Brûler ses déchets verts peut sembler pratique, mais c’est loin d’être la solution idéale. Enflammer des végétaux – tels que de branches, feuilles, gazon, tailles de haies – libère dans l’air des substances polluantes et toxiques: particules fines (PM), oxydes d’azote (NOx), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), monoxyde de carbone (CO), composés organiques volatils (COV), sans oublier les dioxines. Des substances nocives pour la santé humaine et l’environnement. De plus, allumer un feu dans son jardin augmente fortement le risque d’incendie, surtout pendant les périodes de sécheresse. Et si vous donniez plutôt une seconde vie à vos déchets végétaux?