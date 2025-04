Préparez votre kit d’urgence: les 4 indispensables santé à garder à la maison en cas de crise, selon un pharmacien.

Et si une crise survenait demain? Inondation, panne d’électricité, incident nucléaire… La Commission européenne conseille à chaque ménage de préparer un kit d’urgence pour faire face aux 72 premières heures d’une situation critique. Eau, nourriture, lampe de poche… mais aussi médicaments et matériel de premiers secours sont indispensables. Le pharmacien Hendrik De Rocker, secrétaire général de l’Union générale des pharmaciens (APB), vous explique comment constituer ce kit vital et comment bien le conserver.

“Dans les grandes lignes, votre kit d’urgence contient le matériel de base de premiers secours, complété par une petite réserve de médicaments vitaux sur ordonnance pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Le fait d’y réfléchir dès maintenant et de bien vous préparer peut permettre d’éviter bien des souffrances en situation de crise”, explique Hendrik De Rocker.

Le contenu d’un bon kit de premiers secours

Le matériel de base doit permettre d’intervenir rapidement en cas de blessure ou de malaise. Voici les 4 catégories essentielles:

1. Pansements et accessoires

Pansements hypoallergéniques pour éviter les réactions cutanées

Pansements pour plaies (en rouleau ou à usage unique)

Compresses stériles pour nettoyer les blessures

Steri-strips pour refermer les petites coupures

Bandages et pansements compressifs

Thermomètre, gants stériles, ciseaux, pince, masques buccaux

2. Produits désinfectants

Les meilleurs désinfectants sont actifs à la fois contre les champignons, les bactéries et les virus, mais ces produits puissants (dont la substance active est la povidone iodée) ne conviennent pas à tout le monde. Surtout si vous avez de jeunes enfants, êtes enceinte ou souffrez d’un problème de thyroïde. « Utilisez de préférence des désinfectants sans alcool et incolores, comme la chlorhexidine ou le chlorure de benzalkonium. Les produits qui colorent fortement la plaie et la peau environnante présentent l’inconvénient de compliquer l’évaluation ultérieure de la blessure par les secours. »

⚠️ Attention à la date de péremption: ces produits se conservent moins longtemps que les médicaments. Les unidoses sont pratiques pour les petits foyers.

3. Médicaments d’urgence

Paracétamol contre la douleur et la fièvre

contre la douleur et la fièvre Médicaments contre la diarrhée , les nausées et la déshydratation (ORS)

, les et la (ORS) Anti-inflammatoires comme l’ibuprofène (à éviter dans certains cas)

4. Comprimés d’iode

En cas d’accident nucléaire, les comprimés d’iodure de potassium protègent la thyroïde. En les prenant lorsque le gouvernement le recommande, la thyroïde est saturée, ce qui réduit l’absorption d’iode radioactif par l’organisme.

📌 À savoir: disponibles gratuitement en pharmacie sur présentation de votre carte d’identité.

« Les comprimés ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Ce sont surtout les personnes de moins de 18 ans et les femmes enceintes ou allaitantes qui en bénéficient le plus, car leur thyroïde est beaucoup plus sensible à la radioactivité. Chez les personnes de plus de 40 ans, leur efficacité est beaucoup moins importante, donc leur prise n’est pas systématiquement recommandée. Cela dit, les prendre ne pose pas de problème non plus.”

Prenez aussi en compte vos médicaments chroniques

Vous ou un proche prenez des médicaments chaque jour? Constituez une petite réserve pour tenir de 3 jours à une semaine.

“Ne vous ruez surtout pas sur les grandes quantités : cela n’a aucun sens. Par contre, c’est une bonne idée de conserver dans votre kit d’urgence le schéma de médication fourni par votre pharmacien de référence.”

Vérifiez chaque année ce que contient votre kit

Comme les médicaments, les accessoires de soins ont une durée de conservation.

“Les compresses stériles peuvent perdre leur efficacité une fois périmées, tandis que les pansements perdent leur adhérence et deviennent inutilisables. Il est judicieux de vérifier une fois par an la date de péremption de tout ce qui se trouve dans votre kit d’urgence. Cela vaut aussi pour tous les médicaments de votre pharmacie. Rapportez les médicaments périmés (sans emballage) à la pharmacie et complétez ce qui manque.”

Où conserver votre trousse de secours?

Évitez la cuisine et la salle de bains, souvent trop humides et sujettes à des variations de température.

“Préférez un endroit sec, à température constante, facilement accessible en cas d’urgence. Vous n’aurez pas le temps de chercher longtemps. Regroupez tout le matériel du kit d’urgence dans un sac imperméable bien organisé avec des compartiments, ou dans une boîte en plastique, afin de tout retrouver en un coup d’œil.”

Il est possible de constituer votre propre kit d’urgence, mais il existe aussi des trousses prêtes à l’emploi en pharmacie ou en ligne. Veillez toujours à les adapter à votre situation personnelle.