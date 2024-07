(Rectificatif) Le gadget du mois: un ventilateur sans pales

On espère tous un été chaud... mais pas trop. Si tel devait cependant être le cas, la chasse aux ventilateurs reprendrait de plus belle!

À défaut de diminuer la température, ce modèle Silvercrest (environ 70€*) bénéficie de 20 niveaux de vitesse et de 4 modes préprogrammés (normal, nature, sommeil et puissance) pour faire circuler l’air dans la pièce. Une fonction de minuterie (jusqu’à 8 heures), quatre modes d’oscillation (30, 60, 90 et 120 degrés) et une télécommande en facilitent l’utilisation. Un bon point pour l’absence de pales, un système plus sécurisant pour les enfants et les animaux domestiques. Vendu exclusivement dans les magasins Lidl.

*Lidl nous fait savoir que le prix actuel est de 49,99€ et non de 70€, comme indiqué par erreur dans notre édition d’été.