Seuls 6% des sites web belges sont accessibles aux personnes handicapées

Plus de 94% des sites web belges ne respectent pas les règles d’accessibilité obligatoires pour les personnes handicapées, selon le premier « Digital Trust Index » européen établi par la société belge de conseil numérique Craftzing. Cet indice a testé l’accessibilité de plus de 260.000 sites web de 18 pays européens, dont 7408 sites web populaires en Belgique.

À partir du 28 juin 2025, l’European Accessibility Act (EAA) exigera que les services et produits essentiels des entreprises et organisations européennes répondent à une série de critères minimaux afin de les rendre accessibles à tous. Selon Eurostat, un adulte sur quatre en Europe souffre d’un handicap.

Craftzing a décidé de tester les pages d’accueil des sites web européens en fonction des critères imposés par l’EAA. En moyenne, pas moins de 94,2% des 7408 pages d’accueil belges testées ne répondaient pas aux normes de l’EAA. Les personnes souffrant d’un handicap visuel, en particulier, rencontrent des problèmes.

« Si les organisations prennent en compte l’accessibilité au début d’un projet numérique plutôt qu’à la fin, cela permet d’économiser beaucoup de temps et d’efforts », déclare Roeland Tegenbos, PDG de Craftzing. « De plus, cela élargit votre portée. Un quart de la population souffre d’un handicap, et en tenir compte peut permettre aux entreprises d’avoir un quart de clients et de revenus en plus. »

Les problèmes récurrents

« Le problème le plus courant est que 71% des sites web n’ajustent pas correctement le contraste de couleur entre le texte et l’arrière-plan. Il est donc difficile pour les daltoniens, par exemple, de lire les informations sur le site web », indique Craftzing dans son rapport.

« En outre, de nombreux sites web manquent de descriptions pour les liens (63% des sites), les images (33%) et les boutons (18%). Ces descriptions aident les personnes malvoyantes à naviguer sur un site web et à mieux comprendre le contenu grâce au Text to Speech, une technologie de synthèse vocale »

La Belgique se classe au 7e rang des 18 pays étudiés, avec 94,2% des sites web considérés comme inaccessibles aux personnes handicapées. La Hongrie obtient le plus mauvais score avec 96,3 %, tandis que la Norvège obtient le meilleur score avec 87,7%.