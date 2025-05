Smartphone: les règles de sécurité pour le recharger

Vous chargez votre téléphone sur votre table de chevet, dans la cuisine, ou même dans la salle de bains? Recharger un smartphone dans une pièce humide ou sans respecter certaines consignes peut entraîner de graves accidents. Voici quelques règles de sécurité à suivre pour limiter les risques.

Bien que les smartphones soient des outils indispensables au quotidien, leur utilisation peut présenter des risques, notamment lors du chargement. Selon des chiffres du SPF Economies, les accidents domestiques liés aux installations électriques ne cessent d’augmenter: ils ont même doublé en 4 ans. « Une prise de courant défectueuse, un appareil électrique vieillissant, des projections d’eau sur un conducteur électrique peuvent vous coûter la vie », prévient la police. De quoi rappeler l’importance de respecter certaines consignes de sécurité.

Salle de bains, attention danger

Utiliser son téléphone dans la salle de bains semble anodin, voire réconfortant. Beaucoup écoutent de la musique, regardent des vidéos ou répondent à des messages depuis leur baignoire. Mais attention: le smartphone dans le bain peut provoquer une électrocution mortelle, surtout lorsqu’il est branché sur secteur. En février 2020, une adolescente est décédée en France après avoir utilisé un téléphone en charge dans son bain.

Quelques règles de sécurité:

Chargez vos appareils électriques ou électroniques en dehors des pièces humides.

N’utilisez pas dans la baignoire ou sous la douche un appareil électrique branché sur le secteur, même un téléphone étanche et résistant à l’eau.

Ne manipulez pas d’appareil électrique branché avec les mains ou les pieds mouillés.

Chargeurs: prudence aussi!

Autre point de vigilance pour un usage sécurisé de votre smartphone: la bonne utilisation du chargeur. Les technologies évoluent et les chargeurs sans fil, ainsi que les stations de charge à plusieurs appareils, deviennent de plus en plus populaires. Toutefois, ces nouvelles solutions doivent aussi respecter des normes de sécurité strictes pour éviter les risques d’incendie ou de surcharge. Ces petits boîtiers en plastique remplis de composants sont à l’origine de nombreux incendies domestiques.

Ne laissez jamais votre chargeur branché sur secteur lorsque vous ne l’utilisez pas.

Activez la fonction de charge optimisée pour éviter de laisser votre téléphone branché trop longtemps, ce qui peut dégrader la batterie et entraîner des risques de surchauffe. Cela ne remplace néanmoins pas les bonnes pratiques: restez vigilant, même avec cette protection.

Utilisez un chargeur certifié, de préférence celui d’origine de votre appareil, pour garantir une charge optimale et éviter les risques.

Les chargeurs bon marché ou non certifiés peuvent ne pas respecter les normes de sécurité et entraîner des risques de court-circuit ou d’incendie.

Un impact environnemental

N’oubliez pas de recycler vos chargeurs et appareils électroniques usagés dans les points de collecte adaptés. La gestion des déchets électroniques est cruciale pour réduire notre impact environnemental et éviter la pollution.