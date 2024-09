4 raisons d’utiliser l’huile ISIO 4

ISIO 4 est votre partenaire pour un cœur actif : cette huile contient tous les bienfaits de 4 grains dans une seule bouteille et est idéale pour la cuisson et l’assaisonnement. Voici 4 bonnes raisons d’utiliser dès aujourd’hui l’huile ISIO 4 dans votre cuisine.

1) Contient des acides gras Oméga 3 qui contribuent au bon fonctionnement du cœur

L’huile ISIO 4 contient des acides gras Oméga 3 qui contribuent au bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Les Oméga 3 (ALA) aident à maintenir un taux de cholestérol normal avec une consommation de 2g/jour dans le cadre d’une alimentation variée, équilibrée et d’un mode de vie sain.

2) Boostez votre apport en Oméga 3 avec 2 cuillères à soupe d’ISIO 4

Saviez-vous que le risque de maladies cardiovasculaires augmente avec l’âge ? Cette tendance croissante souligne l’importance d’une bonne alimentation dans la prévention des maladies, ainsi que l’attention à porter à l’apport de certains lipides. 2 cuillères à soupe d’huile ISIO 4 par jour couvrent en moyenne 88 % des besoins quotidiens en Oméga 3 (ALA).*

3) Polyvalente dans son utilisation

ISIO 4 est une huile tout-en-un. Elle assaisonne parfaitement vos salades et crudités, et peut également être utilisée pour des préparations chaudes : à la poêle, au wok ou au four. Vous pouvez même l’utiliser pour la friture ! Ce qui la distingue, c’est son goût doux et neutre, ce qui la rend adaptée à divers plats sans en altérer la saveur originale.

4) Tout commence avec 4 grains

ISIO 4 est une huile de qualité de la marque Lesieur, composée d’un mélange de 4 grains : colza, tournesol, Oléisol (huile de tournesol riche en acide oléique) et lin. Elle contient ainsi des nutriments essentiels : Oméga 3 (ALA) et Oméga 6 (AL), ainsi que des vitamines : Vitamine D et E.

L’huile ISIO 4 est disponible chez Delhaize, Colruyt, Carrefour, Intermarché et Cora.