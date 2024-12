Cholestérol ok ?  Oui !

Saviez-vous que les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de décès en Belgique et même la première chez les femmes ? Heureusement, vous pouvez y remédier. L’excès de cholestérol augmente le risque de maladies cardiovasculaires, mais un mode de vie et un régime alimentaire sains peuvent le réduire.

Qu’est-ce que le cholestérol ?

C’est une substance présente dans votre corps. La plus grande partie est produite par le foie. Le cholestérol est essentiel pour les cellules et les hormones, mais un taux trop élevé peut entraîner un rétrécissement des vaisseaux sanguins. Comme vous le savez peut-être, il existe un « bon » cholestérol HDL, qui aide à éliminer le cholestérol dans le sang, et un « mauvais » cholestérol LDL, qui s’accumule et peut obstruer les artères. Le rapport entre les deux est important.

Quel est votre taux de cholestérol ?

Connaissez-vous votre taux de cholestérol ? Quatre Belges sur cinq l’ignorent, tandis qu’un sur deux souffre d’hypercholestérolémie. Une simple prise de sang chez votre médecin généraliste peut vous apporter la réponse. Plus d’informations sur cholesterol.be.

Top 5 des bonnes habitudes

En adoptant un mode de vie sain, vous pouvez mieux protéger votre système cardiovasculaire et prévenir ou agir contre un taux de cholestérol trop élevé.

Qu’est-ce qui aide ?



1) Ne restez pas inactif : l’exercice est bon pour votre cœur et vos vaisseaux sanguins.



2) Arrêtez de fumer ou de vapoter : les vaisseaux sanguins se contractent, le sang absorbe moins d’oxygène et cette mauvaise habitude augmente l’inflammation, la pression artérielle, le rythme cardiaque et le taux de cholestérol.



3) Mangez moins de graisses saturées provenant de produits animaux tels que la viande, le beurre, le fromage...



4) Les fibres, les légumes et les fruits sont les trois éléments à privilégier pour une alimentation saine.



5) Optez pour des aliments contenant des stanols végétaux de Benecol.

Avec l’aide... des stanols végétaux

Les stanols végétaux sont naturellement présents dans les céréales, les graines, les noix et certains fruits et légumes. Ils contribuent à réduire le cholestérol, mais leur teneur dans ces aliments est très faible. Heureusement, on les trouve aussi dans les margarines et les yaourts à boire anti-cholestérol, comme ceux de Benecol.

L’organisme ne produisant pas de stanols végétaux, il faut les trouver dans l’alimentation. Des études scientifiques montrent que 1,5 à 2,4 g de stanols végétaux par jour peuvent réduire le taux de cholestérol de 7 à 10 % en 2 à 3 semaines. Grâce à des aliments spéciaux, cet objectif est facilement réalisable.

Cela peut être aussi simple que cela

Les margarines et les yaourts à boire Benecol vous aident à obtenir et à maintenir un taux de cholestérol sain. Ils peuvent réduire efficacement le taux de cholestérol.

Un seul yaourt à boire Benecol au petit-déjeuner ou une tartine à la margarine Benecol le matin ont déjà un impact important. Et un yaourt Benecol à boire par jour (sans sucres ajoutés, à la fraise ou à la pêche) ou 3 portions de margarine Benecol (Light ou Classic) par jour réduisent votre taux de cholestérol de 7 à 10 % en 2 à 3 semaines.

Découvrez plus plus d’informations ici sur votre taux de cholestérol grâce à la calculatrice pratique.