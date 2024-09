Plaisir et style à Tenerife

Ces vingt dernières années, Tenerife est passée de victime du tourisme de masse à paradis pour les vacanciers qui en veulent toujours plus. L’île des Canaries propose une offre touristique exclusive dans un cadre époustouflant. Plongez dans un luxe raffiné et appréciez un service et un style inégalés.

Tenerife, le paradis des golfeurs

Tenerife est une destination de rêve pour les amateurs de golf. L’île dispose de plusieurs parcours de golf de classe mondiale, conçus par des architectes de renom et nichés dans des cadres spectaculaires. Vous y trouverez votre bonheur, quel que soit votre niveau, débutant ou expérimenté.

En outre, grâce à la douceur du climat, vous pouvez vous exercer toute l’année à Tenerife. Vous ne vous en lasserez jamais ! Ici, on ne joue pas au golf, on le vit : c’est la combinaison d’un ciel clément, de vues à couper le souffle et de greens parfaitement entretenus.

Nourriture pour le corps et l’esprit

Après avoir exercé votre swing toute une journée sur le parcours de golf, faites-vous chouchouter de la tête aux pieds dans l’un des nombreux spas et centres de bien-être de l’île. Calme et revitalisation sont au rendez-vous dans les magnifiques spas qui proposent des massages relaxants à l’huile dorée, des soins de luxe aux pierres volcaniques…

Sur le plan culinaire, vous vous régalerez aussi à Tenerife : découvrez une cuisine qui se démarque par la passion des chefs et leur créativité. Les restaurants locaux, dont certains sont même étoilés au Michelin, proposent un mélange de plats traditionnels et de créations innovantes : tout est préparé avec des ingrédients frais cultivés par des producteurs locaux. Les guachinches, ces petits restaurants familiaux qui proposent des spécialités maison et sont fréquentés par la population locale, sont incontournables pour apprécier pleinement les saveurs authentiques de Tenerife.

La riche tradition culinaire de l’île est rehaussée par les vins locaux, souvent produits sur place. Des cépages tels que la Malvasía et le Listán Negro y prospèrent grâce à un sol volcanique fertile et à un climat favorable. Visitez les vignobles locaux, puis dégustez la boisson emblématique de Tenerife et apprenez-en plus sur le processus de vinification.

Observation des étoiles : une expérience paradisiaque

À Tenerife, vous apprécierez non seulement la cuisine étoilée, mais pourrez aussi admirer un ciel étoilé. En effet, grâce à son air pur et non pollué et à sa situation stratégique, l’île des Canaries est l’un des meilleurs spots au monde pour observer les étoiles. Le parc national du Teide est le lieu idéal pour profiter de cet impressionnant phénomène naturel.

Des sessions guidées d’observation des étoiles sont même organisées. Grimpez sur le Teide : vous serez aux premières loges pour apprécier la magie de l’univers et le luxe du silence.

De belles journées, et d’encore plus belles soirées

Tenerife abrite une multitude de charmants villages et villes dynamiques. Ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco, La Laguna séduit par son architecture coloniale et ses places animées, tandis que Santa Cruz de Tenerife allie modernité et futurisme, notamment à l’impressionnant Auditorio de Tenerife.

Pour rendre votre séjour encore plus mémorable, Tenerife dispose de nombreux complexes et hôtels exclusifs, du luxe du Ritz-Carlton Abama Resort à l’élégance contemporaine du Hard Rock Hotel Tenerife. Pour boire un verre en toute élégance, rendez-vous aux bars branchés (sur les toits) et clubs de plage le long de la côte. Profitez de l’ambiance chic du Papagayo Beach Club à Playa de las Américas, du cadre détendu d’El Caracol à Playa de las Teresitas, du décor raffiné du Vertigo Pool Club & Lounge à Puerto de la Cruz ou de l’atmosphère unique du Monkey Beach Club à Playa de las Américas.

Tenerife vous invite à vivre une expérience unique : accueillez ces émotions inoubliables ! L’île allie luxe, gastronomie et plaisir pour un voyage qui restera gravé dans votre mémoire.



Pour plus d’informations, visitez le site https://www.webtenerifefr.com/