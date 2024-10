« Tout le monde connaît au moins un proche, une personne de la famille, un ami, qui a été touché de près ou de loin par le cancer. »

Le diagnostic du cancer a frappé l’un des amis proches de Régine qui l’a accompagné au cours de son combat : « Heureusement, maintenant il va très bien. »

Le défilé des émotions

A l’annonce de cette maladie, Régine fut d’abord sous le choc. Son ami était encore très jeune, et elle ne s’imaginait pas une seule seconde recevoir un jour une telle nouvelle. Elle s’est ensuite efforcée d’être présente pour lui tout au long du parcours : « Je l’ai vécu, avec des hauts et des bas, en même temps que lui. Mais assez sereinement parce que je voyais que, même s’il y avait des moments qui étaient beaucoup plus difficiles, eh bien, il y avait aussi des moments avec beaucoup de joie et d’optimisme. » Après avoir partagé cette expérience personnelle et intime de si près, Régine dit voir la vie tout à fait autrement.

Récemment, elle a également appris que son coiffeur participait à la campagne coupe merci, initiée par la Fondation contre le Cancer. Elle se réjouit qu’il s’engage de cette manière.

Visionnez le témoignage de Régine ici :

Soutenez la recherche sur le cancer lors de votre visite chez le coiffeur



La campagne coupe merci, lancée par la Fondation contre le Cancer, se déroule pendant tout le mois d’octobre chez un coiffeur près de chez vous !



Lors de votre rendez-vous chez le coiffeur, vous faites un don qui va directement à la Fondation contre le Cancer. Pour en faire un, rien de plus simple : scannez un code QR dans le salon et choisissez le montant que vous souhaitez donner. Ainsi, vous pouvez aussi agir et faire la différence dans la lutte contre le cancer !



Si vous souhaitez faire un don dès maintenant, vous pouvez le faire via ce lien. Merci d’avance, car chaque euro compte.

La Fondation contre le Cancer

La Fondation contre le Cancer est une organisation nationale indépendante qui joue un rôle de premier plan dans la lutte contre le cancer en Belgique depuis 100 ans. Outre la prévention et le dépistage, elle soutient également les personnes atteintes d’un cancer et leurs proches. Sa mission principale est de financer la recherche sur le cancer.