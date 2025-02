Un bon départ, une bonne journée !

Envie de transformer chaque journée en une réussite ? Adoptez quelques principes de base simples pour garder santé et bien-être. C’est plus facile que vous ne le pensez…

1. Exposez-vous au soleil

Faites le point : avez-vous assez de vitamine D ? Les carences sont fréquentes, car le corps a besoin de soleil pour la produire… or, le soleil est souvent timide dans notre pays et nous n’y sommes pas assez exposés. Pourtant, la vitamine D est essentielle pour des os et des dents solides, des muscles souples et une immunité au top. Une carence augmente les risques de fractures et d’ostéoporose. Faites donc une bonne promenade (matinale) chaque jour pour vous exposer à la lumière du soleil. Plus on vieillit, plus l’organisme peine à produire de la vitamine D. Or, on en a davantage besoin en seconde moitié de vie. Comment s’assurer que le corps garde toujours un niveau suffisant de cette vitamine si précieuse ? Choisir des aliments enrichis en vitamine D est une bonne idée.

2. Bougez !

Marche, vélo, natation, yoga, tennis, gymnastique : peu importe l’activité, l’essentiel est de rester en mouvement. Commencez la journée par 15 minutes de yoga, quelques exercices de gymnastique ou une balade matinale. C’est important pour rester en forme, mais cela booste aussi l’énergie. Vous trouvez cela difficile à cause de crampes musculaires ? Ou peut-être manquez-vous d’énergie ou êtes-vous en proie à la fatigue et aux problèmes de concentration ? Vous manquez peut-être de magnésium. Les muscles utilisent le calcium pour se contracter et le magnésium pour se détendre. Ce minéral est essentiel à la santé des os, des muscles et à la transmission des impulsions nerveuses et musculaires. Il y a du magnésium dans les noix et les graines, les céréales complètes, les légumes à feuilles vertes, le chocolat noir et les bananes, ainsi que dans de nombreux aliments enrichis en magnésium.

3. Hydratez-vous

Combien d’eau buvez-vous par jour ? Vous n’en avez peut-être pas conscience, mais si vous buvez trop peu, votre corps se dessèche. Cela peut entraîner fatigue, maux de tête, difficultés de concentration, sécheresse cutanée et sensation de soif. Le corps a alors plus de mal à réguler correctement la température. Une déshydratation sévère peut même entraîner des nausées, des vomissements et des convulsions. Veillez donc à boire réellement 1,5 à 2 litres d’eau par jour. Commencez votre journée en préparant une ou deux bouteilles d’eau, que vous aurez vidées à la fin de la journée. Si vous y arrivez, vous en ressentirez immédiatement les bienfaits : amélioration de la digestion et du transit intestinal, élimination en douceur des toxines, stimulation du renouvellement cellulaire et amélioration de la circulation sanguine. Avec une bonne hydratation, vous constaterez que même l’exercice physique – marche, vélo, natation – est beaucoup plus simple et fluide.

4. Prenez soin de vos os

Avec l’âge, les os se fragilisent, surtout chez les femmes. Que faire pour préserver au mieux votre santé osseuse ? Nous avons déjà parlé de la vitamine D et de l’activité physique, mais le calcium joue aussi un rôle important. Une alimentation saine réduit le risque de perte osseuse. Consommez suffisamment de protéines et de calcium. Au menu : poisson, viande et œufs et, surtout, des produits laitiers pour le calcium, comme du lait, du fromage et du yaourt. Des produits laitiers au petit-déjeuner vous aident à prendre un bon départ.

5. Boostez votre immunité

Votre système immunitaire est votre bouclier au quotidien. Pour renforcer et préserver votre immunité, évitez de fumer, consommez l’alcool avec modération, dormez suffisamment et bougez. Mangez aussi équilibré pour absorber les micronutriments nécessaires. La vitamine C en fait partie. La vitamine C – ou acide ascorbique – est une vitamine hydrosoluble et antioxydante qui élimine les radicaux libres nocifs. La vitamine C favorise aussi l’absorption du fer et, bien sûr, préserve le système immunitaire. La vitamine C se trouve dans les fruits, comme les agrumes, les kiwis, les fraises et les fruits rouges, mais aussi dans les légumes, comme les choux de Bruxelles, le chou vert ou le brocoli. Elle est aussi ajoutée aux jus de fruits et aux produits laitiers.

Commencez la journée du bon pied

Vitamine C, magnésium, vitamine D : combinez-les dès le matin grâce au nouvel Actimel Triple Action. Chaque portion d’Actimel est une source de ces trois micronutriments, ce qui a trois grands avantages.

Si vous souffrez d’un problème de santé, veuillez consulter un professionnel de santé.

1. Immunité

La vitamine D contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

2. Réduit la fatigue

Le magnésium contribue à réduire la fatigue et l’épuisement.

3. Action antioxydante

La vitamine C protège les cellules du stress oxydatif.

Essayez le nouvel Actimel Triple Action pour commencer la journée trois fois plus en forme !