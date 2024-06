Vous avez grand besoin de lumière extérieure : faites-la entrer chez vous !

Essentielle à notre bien-être, la lumière naturelle est souvent reléguée au second plan lors de la conception ou de la rénovation de nos habitats. Pourtant, ce besoin fondamental influence notre santé physique et mentale. Il est temps de rétablir l’équilibre en redécouvrant le pouvoir de la lumière du jour et en l’intégrant pleinement dans nos espaces de vie.

Nos modes de vie ont évolué, nous confinant à l’intérieur le plus clair de notre temps (90 %). Cette réalité réduit considérablement notre exposition à la lumière naturelle, limitée à seulement 300 à 500 lux en moyenne, alors qu’une journée ensoleillée peut nous procurer jusqu’à 100 000 lux. Même un ciel couvert en hiver fait mieux avec en moyenne 3 500 lux. Et dire que la luminosité n’est pas le critère numéro un quand il s’agit de choisir un lieu de vie, quelle contradiction frappante!

En négligeant la lumière naturelle, nous instaurons un déséquilibre préjudiciable à notre bien-être, amplifié par les nombreuses études scientifiques mettant en lumière son rôle crucial. Experts et chercheurs convergent sur l’urgence de briser ce paradoxe et notre propension à nous cloîtrer. Ainsi, il est impératif d’explorer des solutions novatrices, à l’image du concept suédois de Naturhus, où la symbiose entre l’habitat (une serre autour de la maison) et la nature crée un environnement baigné de lumière et de vitalité constant, porté par un climat méditerranéen toute l’année.

Fenêtre de toit, mon amie

Rassurez-vous, nul besoin d’adopter des solutions aussi radicales pour faire entrer la lumière. Des solutions innovantes plus simples s’offrent à vous, comme l’installation de fenêtres de toit, offrant confort, bien-être et réduction de la consommation d’énergie. Moins contraignante que des travaux de maçonnerie classiques, cette solution s’adapte à toutes les saisons et offre de multiples avantages, de la chaleur hivernale à la fraîcheur estivale.

La fenêtre de toit se présente sous plusieurs formes : fenêtre pour toit plat, puits de lumière ou fenêtre pour toit en pente. À la clé, des bénéfices en toute saison. L’hiver, elle permet aux rayons du soleil de réchauffer vos pièces. L’été, grâce à une ouverture à rotation (ou à projection), vous créez un courant d’air agréable qui vous évite de recourir à un système de climatisation (énergivore et parfois néfaste pour la santé).

À l’abri du froid… et des canicules

Face aux étés de plus en plus chauds, des protections supplémentaires contre la chaleur peuvent être envisagées pour protéger les espaces de vie ouverts. Quelques exemples : store pare-soleil, pare-soleil extérieur occultant ou encore volets roulants.

Autre source d’inquiétude potentielle durant les belles saisons : les visiteurs indésirables (mouches, moustiques). Envisagez, pour vous en protéger, la poste de moustiquaire, une solution simple qui peut être combinée avec n’importe quelle protection extérieure contre la chaleur. L’hiver : vous pourrez la ranger dans son coffret en aluminium.

Pourquoi privilégier la lumière naturelle

Question à Joël Sels, Senior Design Engineer de VELUX:

« On la néglige, mais elle doit faire partie intégrante de la conception d’un lieu de vie, pour trois raisons. D’un côté, elle rend la maison plus attractive – et en améliore la valeur –. De l’autre, elle influence notre perception de l’espace (elle permet d’agrandir visuellement une pièce). Enfin, elle est source de confort, mais également d’économies d’énergie. »

Des conseils gratuits pour faire entrer la lumière naturelle ?

Discutez avec des experts ici.

Un guide publié dans la série « Entrez dans la lumière », par VELUX