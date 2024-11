10 conseils à suivre en cas de rhume

Nez bouché, toux persistante... Pas de doute, vous souffrez d’un gros rhume. Désagréable, mais pas non plus grave au point de rester chez soi. A moins que votre corps vous demande de rester au lit. Si vous ne pouvez pas le faire, voici des conseils simples pour vous remettre d’aplomb!

Le rhume est un compagnon indésirable qui s’invite souvent au pire moment. Heureusement, avec quelques conseils simples et efficaces, vous pouvez mieux gérer ses désagréments et aider votre corps à traverser cette période inconfortable.

1. Vapeur et détente

Commencez votre journée par une douche chaude, idéale pour détendre vos muscles et apaiser vos douleurs grâce à la chaleur de l’eau. Gardez toutefois en tête que cela n’accélérera pas le processus de guérison. Vous pouvez également profiter des bienfaits de la vapeur d’eau chaude en inhalation. Attention cependant: évitez d’y ajouter des plantes comme la camomille ou la menthe, car elles pourraient irriter vos muqueuses nasales.

2. Buvez suffisamment

Si vous êtes enrhumé, une bonne hydratation est essentielle. Buvez régulièrement tout au long de la journée: eau, jus, bouillon ou thé. Cela aidera votre système immunitaire à mieux lutter contre les virus. En plus, votre nez irrité par le rhume restera hydraté, ce qui est important puisqu’il se dessèche à chaque mouchage. Évitez toutefois l’alcool, le café et les boissons énergisantes, qui ont un effet déshydratant.

3. Dégagez votre nez

Des gouttes nasales à base d’eau et de sel peuvent vous soulager si vous avez le nez bouché. Vous pouvez réaliser votre solution saline vous-même en mélangeant une cuillère à thé rase de sel dans un verre d’eau tiède. Attention cependant: ces produits sont à utiliser sur une courte période, maximum une semaine. En user trop longtemps ferait pire que mieux.

4. Évitez la fumée

La fume de cigarette irrite les muqueuses nasales et retarde donc la guérison. Le tabagisme passif est aussi mauvais que de fumer soi-même. Par conséquent, évitez les endroits enfumés et laissez tomber la cigarette.

5. Allégez la douleur

Vous vous sentez vraiment mal? Prenez du paracetamol ou de l’ibuprofen. Ils diminueront la douleur, mais aussi l’éventuelle hausse de température ou inflammation. Attention toutefois à ne pas dépasser la dose journalière.

6. Lavez-vous les mains

Pensez à vous laver les mains régulièrement. Parmi tous les conseils que l’on peut vous donner pour combattre le rhume, celui-ci peut paraître rasoir. Mais ce geste est essentiel, d’autant plus quand on souffre d’un mal hivernal. Ainsi, lavez-vous les mains après avoir toussé, éternué ou vous être mouché. Limitez également au maximum le contact de vos mains avec vos yeux, votre bouche ou votre nez pour éviter de propager les microbes.

7. Prenez l’air

Un système de chauffage diffusant de l’air chaud et sec assèche plus rapidement les muqueuses. Il est donc indispensable de bénéficier d’une bonne ventilation. Au besoin, utilisez un humidificateur. Prendre l’air à l’extérieur peut aussi faire des miracles. Un peu de lumière naturelle est bénéfique pour tout le monde.

Pour être certain de ne pas contaminer son entourage, il est préférable de ne pas être en contact direct avec les autres. Mettez bien votre main ou un mouchoir devant votre bouchon quand vous éternuez. Ou mieux: éternuez dans votre coude. Dans les cas extrêmes, il est également recommandé d’utiliser un masque pour limiter la propagation de vos microbes. Essayez aussi de ne pas trop agiter les mains.

9. Reposez-vous

Pour récupérer d’un rhume, l’un des meilleurs conseils que l’on peut vous donner est de ne rien faire. Votre corps a besoin de repos. Évitez de surcharger vos soirées d’activités, privilégiez un repas équilibré et respectez une heure raisonnable pour aller dormir. Essayez de dormir au moins huit heures par nuit : un corps bien reposé sera mieux armé pour résister aux infections.

10. Soyez patient

Malgré nos conseils, le rhume persiste? Sachez qu’il finit toujours par passer, même si les éternuements et le nez qui coule peuvent durer plusieurs semaines. Armez-vous de patience : il est illusoire de penser être complètement rétabli en deux jours. En revanche, si d’autres symptômes apparaissent, comme une oppression, une grande fatigue ou une fièvre qui dure plus de cinq jours, il est préférable de consulter un médecin. Enfin, évitez les antibiotiques: ils sont inutiles contre un rhume, qui est causé par un virus et non par une bactérie.

Source: Plusonline.nl