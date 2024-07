5 questions sur la protection de l’ouïe

Quand les décibels dépassent le niveau tolérable, les bouchons d’oreille constituent une solution de plus en plus fréquente. Mais quand faut-il les utiliser et quel est le meilleur choix pour prendre soin de son ouïe? Cinq questions à la professeure Annick Gilles, audiologue.

1. Quand risque-t-on des lésions auditives dues au bruit?

Ce n’est pas tant le volume sonore qui est important, mais la durée d’exposition. Selon les normes, un son de 80 dB peut être écouté en toute sécurité jusqu’à 8 h par jour. Pour chaque tranche de 3 dB supplémentaires, cette période de sécurité est réduite de moitié. La limite maximale autorisée dans les festivals de musique est de 100 dB. Lors de concerts ou de représentations théâtrales, où le volume peut augmenter fortement et où il est potentiellement dangereux d’être exposé longtemps, il est préférable de porter des protections auditives.

2. Bouchons jetables ou sur mesure?

Il existe toute une panoplie de bouchons d’oreille universels, en mousse, en cire, en forme de parapluie, etc. Ils ne filtrent pas toujours très bien, ce qui se traduit par une moindre qualité sonore. En outre, ils ne conviennent pas à tous les conduits auditifs. Ils tombent plus rapidement ou ne sont pas suffisamment hermétiques, ce qui donne un faux sentiment de sécurité.

Si vous en utilisez principalement pour écouter de la musique, vous pourriez opter pour des bouchons universels spécialement conçus pour la musique. Ils filtrent identiquement toutes les tonalités et permettent de conserver la dynamique sans déformer la musique.

Les bouchons d’oreille sur mesure, fabriqués à partir d’une empreinte de votre oreille, constituent de loin la meilleure protection. Ils s’adaptent parfaitement, sont confortables et offrent une protection optimale. Comme ils n’étouffent que les sons forts de la musique, ils vous permettent de tenir une conversation sans problème. Mais l’investissement est de l’ordre de 100 à 150€.

3. Faut-il porter une protection auditive aussi souvent que possible?

Non, il est inutile de se surprotéger. Limitez leur utilisation aux moments où vous êtes exposé à des sons potentiellement nocifs, comme lors d’un spectacle ou d’un travail bruyant. Vous pouvez également en porter si vous avez besoin de vous concentrer pour travailler. Mais enlevez-les dès que vous avez terminé. Nous sommes plus exposés au bruit qu’avant: la circulation, les bureaux très fréquentés, les visites familiales ou les restaurants. Du coup, certaines personnes ont tendance à se protéger en toutes circonstances. Ce n’est pas recommandé car, ce faisant, le cerveau interprète ce niveau étouffé comme étant le niveau normal, ce qui peut entraîner une hyperacousie ou une hypersensibilité. Avec le temps, il y a risque de plus pouvoir supporter les sons de la vie quotidienne. Et il est difficile d’inverser le phénomène une fois qu’il est installé.

Les bouchons sur mesure offrent la meilleure protection mais réclament un certain budget.

4. Dormir avec des bouchons d’oreille, une Bonne idée?

Si vous vous sentez à l’aise et que vous dormez mieux, n’hésitez pas. Pendant votre sommeil, vous ne devez pas être soumis à des stimuli externes ni provoquer d’hypersensibilité. Des bouchons vous aideront également à mieux dormir si vous vivez dans une rue très fréquentée ou que votre partenaire ronfle.

Une perte auditive ne concerne souvent que certaines fréquences, les autres étant perçues à un niveau normal. Il est possible d’y remédier avec une aide auditive équipée d’un programme d’atténuation de tous les sons. Si vous assistez à un concert bruyant, vous pouvez également retirer votre aide auditive et utiliser des bouchons d’oreille. Il est préférable de discuter de ces options avec l’audiologue qui règle votre aide auditive.