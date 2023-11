Aussi un trop-plein de microplastiques? Agissez maintenant!

Comment les microplastiques se retrouvent-ils dans la nature? Quel en est l’impact sur notre corps? Et surtout que pouvons-nous faire pour éviter ou limiter la propagation des microplastiques dans notre environnement? Le SPF Santé publique lance une campagne sur les microplastiques.

Avec cette campagne, le SPF Santé publique veut attirer l’attention des citoyens sur la problématique des microplastiques et les informer sur les mesures qu’ils peuvent mettre en œuvre pour protéger l’environnement.

Pneus et textiles polaires

Les microplastiques sont des particules de plastique de moins de 5 millimètres qui proviennent principalement de la fragmentation des déchets. La deuxième source principale de microplastiques est l’usure des pneus de voiture: pendant la conduite, le freinage et l’accélération, de petites particules de caoutchouc sont libérées, celles-ci se retrouvent d’abord sur la route, puis dans le sol ou dans l’air, ou alors elles sont entraînées vers la mer via les égouts.

Les textiles synthétiques, tels que l’acrylique, le nylon et le polyester (utilisés dans les polaires par exemple), sont également une source de microplastiques. Selon les chercheurs, plus de 60% de nos vêtements sont fabriqués à partir de plastique. Par lavage, nous rejetterions jusqu’à 9 millions de microfibres de plastique dans nos cours d’eau!

Nous mangeons, buvons et respirons du plastique

Les microplastiques sont peu ou pas biodégradables et finissent inévitablement dans l’environnement, où ils constituent une menace pour les écosystèmes naturels. Les petits organismes marins tels que les poissons, les écrevisses et les crevettes, peuvent confondre les particules de plastique avec de la nourriture ; ils peuvent en être saturés et mourir de malnutrition. Les particules peuvent également avoir des effets négatifs sur le tractus intestinal ou être absorbées par les cellules et pénétrer dans d’autres organes.

Via la chaîne alimentaire, les particules de plastique aboutissent ensuite dans nos assiettes. Les scientifiques ont déjà découvert des microplastiques dans les moules, les huîtres, le miel, la bière, les fruits, le sel de mer et l’eau du robinet, entre autres. Selon une étude néerlandaise, nous ingérons chaque année plus de 300 000 particules de microplastiques par le biais de notre alimentation, de nos boissons et de notre respiration.

Rien d’étonnant à ce que des particules de plastique aient été découvertes récemment dans nos poumons et excréments, dans le placenta et le lait maternel, jusqu’à dans notre sang, où elles peuvent avoir des effets nocifs directs et indirects. En effet, les plastiques sont souvent constitués de produits chimiques, tels que des stabilisants ou des retardateurs de flamme.

Impact sur la santé

“Au niveau cellulaire, les microplastiques peuvent avoir des effets toxiques”, explique le professeur Jana Asselman, du Blue Growth Research Lab (UGent). “Nous observons principalement des signes de stress oxydatif, des réponses inflammatoires et des dommages à l’ADN cellulaire.” Pourtant, les risques pour la santé humaine liés à l’exposition aux microplastiques restent largement inconnus. Pour savoir si les effets observés au niveau cellulaire peuvent également entraîner un risque accru de maladies telles que le cancer ou l’obésité – et dans quelle mesure – des recherches supplémentaires sont nécessaires.

​Que pouvez-vous faire vous-même?

Voici quelques conseils sur ce que vous pouvez faire vous-même pour réduire le problème des microplastiques.

Évitez les emballages en plastique et utilisez un sac à provisions, une gourde, une boîte à lunch, etc. réutilisables.

Adoptez un style de conduite écologique. Plus vous conduisez de manière sportive, plus vous consommez de carburant et plus les particules de plastique sont libérées dans la nature.

​Évitez le dentifrice, les cosmétiques et les autres produits d’hygiène personnelle contenant des microplastiques.

Choisissez des produits d’entretien et de nettoyage portant le label écologique de l’UE, qui ne contiennent certainement pas de microplastiques.

Ne lavez pas les vêtements synthétiques plus souvent que nécessaire. Faites sécher vos vêtements à l’air libre.

​Évitez les vêtements synthétiques et optez pour des vêtements en matières naturelles comme le lin, le coton ou la laine.

Lavez à basse température (30°). Les températures élevées endommagent certains tissus et libèrent davantage de microfibres.

Source: SPF Santé Publique