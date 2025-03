Ces 9 aliments supposés sains cachent du sucre

Bonbons, gâteaux, glaces… autant de douceurs qui regorgent de sucre. Mais attention, certains aliments réputés sains en contiennent tout autant. Voici 9 aliments riches en sucres cachés, repérés par Weight Watchers.

Derrière certains aliments supposément sains se cache une réalité bien plus sucrée qu’on ne l’imagine. Outre les sucres naturellement présents, on retrouve quantité de sucres ajoutés, parfois bien dissimulés sous des appellations trompeuses. Mais comment les repérer? Décryptage.

Les différents sucres cachés

Le sucre ne se limite pas au petit cube blanc que l’on glisse dans son café du matin... Il se cache sous de nombreuses formes et appellations, rendant sa présence parfois difficile à détecter. Apprenez à les détecter sur les étiquettes de vos produits:

Dextrine Dextrine de blé Dextrose Extrait de malt Extrait de malt d’orge Fructose Jus de canne à sucre épaissi Lactosérum en poudre Maltose Miel Raffinose Saccharose Sirop de caramel Sirop de glucose Sirop de glucose-fructose Sirop de maïs Sirop de riz naturel Sucre de fleur de coco Sucre de raisin

9 aliments « sains » mais sucrés

Ces aliments souvent perçus comme « plus sains » ne le sont pas forcément, selon Weight Watchers.

1. Barres protéinées

Si elles ne sont pas sélectionnées avec soin, les barres énergétiques contiennent une grande quantité de sucre, de graisses malsaines et peu de nutriments. Pour un bon apport en protéines, mieux vaut donc opter pour d’autres aliments. Comme de la viande, des oeufs, du fromage, des noix...

2. Boissons énergétiques

Dans la catégorie des aliments « énergétiques », les boissons ont aussi leur lot de mauvais avis. Selon Weight Watchers, une canette contiendrait 27 g de sucre (environ 9 morceaux), soit à peu près la même quantité que 7 biscuits Oreo.

3. Cappuccino et autres cafés en poudre

Un café frais et maison, on dit « oui » (avec modération, bien sûr). Mais les sachets instantanés sont à éviter. Surtout les cafés spéciaux, comme le cappuccino. Une tasse préparée contiendrait 3 à 4 morceaux de sucre, selon Weight Watchers.

4. Jus de fruits

Privilégiez les fruits entiers plutôt que leurs versions transformées. Certes, les jus de fruits apportent des vitamines, mais ils sont privés de leurs fibres. De plus, un seul verre de jus nécessite plusieurs fruits, ce qui entraîne une consommation de sucre bien plus élevée que si vous mangiez simplement le fruit entier.

5. Légumes au vinaigre

Éviter la consommation de produits tout prêts salés, comme les bocaux de légumes au vinaigre. Par exemple, 500 g de cornichons au vinaigre peut contenir jusqu’à 4 morceaux de sucre, selon Weight Watchers.

6. Mélanges de céréales

Quitte à manger des céréales le matin, mieux vaut privilégiez le muesli ou granola. Si ces mélanges sont réputés plus sains, certains vendus dans le commerce contiennent néanmoins beaucoup de sucres cachés. Qu’il s’agisse de muesli aux fruits, de muesli au chocolat ou de muesli croquant, mieux vaut déchiffrer l’étiquette avant consommation!

7. Sauce pour pâtes

On ne le répétera jamais assez: méfiez-vous des plats tout prêts, souvent riches en sucre. Si vous aimez accompagner vos pâtes d’une sauce, le mieux est de la préparer vous-même. C’est plus sain et tout aussi savoureux!

8. Soupe prête à l’emploi

Les soupes prêtes à l’emploi contiennent souvent du sucre ajouté pour rehausser le goût. Pourtant, le sucre n’a rien à faire dans une soupe! Il est ajouté pour masquer l’acidité de certains ingrédients, équilibrer les saveurs ou prolonger la conservation. Pour une alternative plus saine, privilégiez les soupes maison ou choisissez des versions sans sucres ajoutés.

9. Yogourts aux fruits

Le lait (vache, brebis, chèvre) contient déjà du lactose, un sucre naturel. Parfois peu digeste mais intéressant pour la flore intestinale et le quota calcium, le lait peut néanmoins contenir des arômes dérivés qui méritent notre attention. Ainsi, selon des experts, un yaourt de 125g aux fruits ou aromatisé contiendrait 2 morceaux de sucre. Vérifiez bien l’étiquette: 15g de glucides/100g traduit en moyenne la présence de 5g de lactose et... 10g de sucre ajouté!