Chlore, pH... Quels sont les risques des produits de piscine?

Le nombre de piscines privées est en hausse, mais malheureusement, le nombre d’accidents liés à l’utilisation de produits de piscine augmente également. Le chlore, les régulateurs de pH sont tous des produits dangereux qui doivent être utilisés avec précaution.

L’été est synonyme de détente au bord de la piscine, mais ne laissez pas les produits de piscine gâcher votre plaisir. Le nombre d’appels au Centre Antipoison pour des produits à base de chlore a en effet augmenté ces dernières années. Les enfants en sont souvent les victimes. Les incidents les plus courants sont l’inhalation de vapeur de chlore, un enfant qui croque dans un comprimé de chlore, des éclaboussures de chlore liquide sur la peau ou dans les yeux, un mauvais mélange de produits et la consommation d’un produit versé dans une bouteille de soda ou d’eau.

Les risques d’une ingestion de produit

Un moment d’inattention et votre petit-enfant avale un peu d’eau de piscine? Dans certains cas, la présence de pastille de chlore ou d’autres produits peut donner quelques vomissements.

L’ingestion d’une solution concentrée d’hypochlorite de soude, de comprimés ou de granulés de chlore (dichloroisocyanurate ou troclosène) ou d’un produit pour réguler le pH peut également entraîner de graves brûlures de la bouche, de l’oesophage et de l’estomac.

Attention au dégagement de chlore gazeux

Les produits à base de chlore (granulés de chlore, Javel) peuvent provoquer la formation de chlore gazeux très irritant, par exemple lorsque des comprimés de chlore, qui doivent être conservés au sec, entrent en contact avec de l’humidité. Les vapeurs de chlores peuvent également se former soudainement lorsqu’un produit chloré est combiné à des acides (par exemple, vinaigre, acide chlorhydrique ou un autre régulateur de pH) : c’est l’une des principales raisons pour lesquelles vous ne devez pas mélanger des produits à base de chlore avec d’autres produits.

Nager dans une eau contenant un excès de produits pour piscine donne rarement une irritation des voies respiratoires mais peut entraîner une irritation des yeux et de la peau. Néanmoins, mieux vaut toujours se méfier: l’inhalation brève de vapeurs de chlore dans les autres situations peut entraîner une irritation des voies respiratoires supérieures avec du larmoiement, des picotements du nez et de la gorge et de la toux.

L’inhalation de bases ou d’acides forts pour réguler le pH peut entrainer une irritation des voies respiratoires.

Nager dans une eau contenant trop de produits de traitement peut entraîner une irritation de la peau. Trop de sulfate de cuivre dans l’eau peut également colorer les cheveux en vert.

Les solutions concentrées d’hypochlorite de soude et les produits régulateurs de pH peuvent entraîner des brûlures graves.

Et pour les yeux?

Même constat que pour la peau: ces produits de traitement peuvent entraîner une irritation des yeux. Tandis que les solutions concentrées d’hypochlorite de soude et les produits régulateurs de pH peuvent entraîner des brûlures graves.

Prévenir vaut mieux que guérir

Voici quelques conseils pour éviter de nombreuses situations dangereuses :

Assurez-vous que les enfants restent à l’écart lorsque vous utilisez des produits dangereux. Conservez les produits hors de leur portée.

Respectez la bonne dose. Ne cédez pas à la tentation d’en utiliser plus pour obtenir un effet plus rapide : le produit n’agira pas mieux.

Ne mélangez pas les produits chlorés avec d’autres produits. Combiné à des acides, ils libèrent du chlore gazeux très irritant.

Avant d’utiliser un produit, mettez les équipements de protection indiqués sur l’étiquette, comme des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éclaboussures ou des gants pour protéger vos mains.

Conservez les produits dans leur emballage d’origine. Ne versez pas les restes ou le produit dans une autre bouteille. Les accidents surviennent souvent avec des produits transférés.

Source: SPF santé et Centre Antipoisons