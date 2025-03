Pourquoi les problèmes rénaux passent-ils si souvent inaperçus?

De plus en plus de personnes souffrent d’une maladie rénale chronique. On estime que le nombre de Belges atteints d’une insuffisance rénale s’élèvera cette année à 1,1 million. Si aucune mesure n’est prise, les problèmes rénaux deviendront même la cinquième cause de mortalité dans le monde d’ici 2040. Pourtant, une détection précoce permettrait d’éviter de nombreux problèmes.

Un diagnostic précoce pour identifier les problèmes rénaux est important. En particulier chez les personnes à risque accru, telles que celles atteintes de diabète, d’hypertension artérielle ou ayant des antécédents familiaux de maladies rénales. Les néphrologues plaident pour une extension du remboursement des tests préventifs, qui est actuellement limité aux patients diabétiques.

« Toute personne âgée de plus de 45 ans devrait se faire tester une fois tous les cinq ans », affirme le Dr Gert Meeus, président de la NBVN (Association Belge Néerlandophone de Néphrologie). Les négociations à ce sujet avancent dans la bonne direction, et la NBVN espère que cette mesure entrera en vigueur au cours de l’année. « Nous pourrions aider des milliers de personnes à détecter à temps les problèmes rénaux et à éviter des complications plus graves. »

Les maladies rénales ne figurent pas souvent en tête des préoccupations de santé des plus de 50 ans, pourtant l’insuffisance rénale chronique touche environ un adulte sur dix. Le caractère insidieux de cette pathologie réside dans le fait qu’elle est souvent diagnostiquée tardivement, car ses symptômes sont à peine perceptibles aux premiers stades. D’où l’importance du dépistage préventif.

L’importance d’une bonne santé rénale

Les reins jouent un rôle essentiel dans la filtration des déchets du sang, la régulation de la pression artérielle et le maintien de l’équilibre des minéraux et des fluides. Pourtant, ils envoient rarement des signaux d’alerte clairs en cas de dysfonctionnement. La fatigue, les ballonnements, les modifications de la production d’urine ou encore les troubles de la concentration peuvent être des signes subtils. Cependant, en raison de leur caractère diffus et non spécifique, ces symptômes sont souvent attribués à d’autres problèmes de santé.

La plupart des gens n’ont pas conscience de l’importance d’un bon fonctionnement rénal. Pourtant, une insuffisance rénale peut conduire à des infarctus du myocarde, une insuffisance cardiaque ou des accidents vasculaires cérébraux. « Plus les problèmes sont détectés tôt, mieux nous pouvons prévenir l’insuffisance rénale et ses complications graves, telles que les maladies cardiovasculaires. De plus, chez de nombreux patients, nous pouvons éviter le recours à la dialyse ou en retarder l’usage de plusieurs années », explique la néphrologue Dr Ellen Mahieu (AZ Glorieux).

Un dépistage simple

Un simple test urinaire permet de détecter la présence de protéines ou de sang dans l’urine. Et donc d’identifier précocement des problèmes rénaux et de les traiter à temps. Pourtant, ces tests ne sont pas systématiquement réalisés lors d’un contrôle médical, sauf en présence de facteurs de risque spécifiques.

L’influence des médicaments et des compléments alimentaires

De nombreuses personnes utilisent régulièrement des antidouleurs comme l’ibuprofène ou le naproxène pour soulager les douleurs articulaires et musculaires. Ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’une utilisation prolongée peut être néfaste pour les reins. Certains compléments alimentaires et plantes médicinales peuvent également présenter des risques. Il est essentiel de consulter son médecin pour vérifier si les médicaments et suppléments consommés sont sans danger pour la santé rénale.

Lien avec l’hypertension et le diabète

L’hypertension artérielle et le diabète sont les deux principales causes des maladies rénales chroniques. Ces affections endommagent les vaisseaux sanguins des reins, ce qui réduit leur capacité de filtration. Un suivi régulier de la pression artérielle et de la glycémie, associé à un mode de vie sain, peut contribuer à limiter les dommages et à prévenir des complications plus graves.

Le lien surprenant avec le sommeil

Des recherches suggèrent qu’un mauvais sommeil peut également avoir un impact négatif sur la fonction rénale. Pendant la nuit, les reins réparent et régulent leurs fonctions. Un manque de sommeil chronique ou l’apnée du sommeil peut donc augmenter le risque de développer des problèmes rénaux.

Conseils alimentaires pour des reins en bonne santé

Outre le sel, un excès de protéines peut également solliciter excessivement les reins. Les personnes présentant un risque accru de maladies rénales ont tout intérêt à modérer leur apport en protéines. Mais aussi à privilégier une alimentation équilibrée, riche en légumes, fruits et céréales complètes. Une hydratation suffisante est également essentielle pour permettre aux reins d’assurer efficacement leur fonction de filtration.