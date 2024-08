Comment réagir suite à une piqûre de vive?

La petite vive, poisson doté d’un venin douloureux, est de plus en plus présente à la Côte belge, notamment suite au réchauffement climatique. Comment réagir après une piqûre de vive?

Avec un nom quasi imprononçable (Echiichthys vipera) on pourrait vraiment se désintéresser de ce poisson somme toute assez moche. Il nous serait sans doute inconnu s’il n’était pas tant redouté par les baigneurs et autres promeneurs. Longue de 14 à 18 cm, la petite vive est de couleur sable, ce qui lui permet de duper sournoisement ses victimes. On la trouve sur les fonds sablonneux le long de nos côtes où elle attend patiemment un pied ou une main qui viendra se poser sur elle.

Douleur intense

Une piqûre de petite vive est très douloureuse, mais en général non mortelle. Elle provoque une douleur intense qui peut irradier dans tout le pied ou le bras. Il n’est pas rare qu’elle s’accompagne de nausées et non soignée, la douleur peut persister plusieurs semaines. Une rougeur et un oedème vont également apparaître à l’endroit de la piqûre et ceux-ci pourront éventuellement prendre de l’ampleur. Certaines personnes plus vulnérables, comme les enfants et les personnes plus âgées, développeront d’autres symptômes tels des maux de tête, des palpitations, une forte fièvre, une chute soudaine de la pression artérielle, des étourdissements, des vomissements, etc. Sans traitement, ces symptômes dureront plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Premiers secours

Une piqûre de vive doit être traitée le plus rapidement possible. Sans cela, les symptômes et la douleur peuvent se prolonger et empirer.

Miser sur la chaleur

Les protéines toxiques injectées par la vive sont thermolabiles, c’est-à-dire qu’elles sont détruites par la chaleur. Pour neutraliser le venin, il faudra donc rapidement mettre la zone concernée en contact avec une source de chaleur pendant 10 à 90 minutes : un bain chaud (maximum 45°C), l’air chaud d’un sèche-cheveux, une cigarette allumée (sans déposer celle-ci sur la piqûre !).

Nettoyer la plaie

La plaie devra être nettoyée et désinfectée aussi vite que possible.

Éteindre la douleur

Un antidouleur sera également administré si la douleur persiste. Il est conseillé de maintenir en hauteur la partie du corps touchée afin de réduire plus facilement l’oedème.

Contacter un spécialiste

Si les symptômes perdurent plus de deux heures après les premiers soins, il est urgent de consulter un médecin, même s’il est très rare qu’une piqûre de vive engage le pronostic vital.