Ne laissez pas vos allergies vous mener la vie dure, et devenez acteur de votre guérison. Si la prévention reste difficile, il est malgré tout possible d’agir en amont pour limiter les risques.

Chaque année, le retour du printemps signe aussi celui des allergies saisonnières. En Belgique, environ 1 personne sur 10 souffre d’une allergie au pollen, un fléau invisible qui provoque rhinite, yeux qui grattent, éternuements, asthme... Bonne nouvelle: il existe des gestes simples pour limiter les symptômes et mieux vivre cette période délicate. Découvrez nos 18 conseils efficaces pour vous protéger dès les premiers pollens.

Quels sont les symptômes d’une allergie au pollen?

Les symptômes de l’allergie au pollen touchent essentiellement les voies respiratoires (nez, gorge, bronches) et les yeux et leur intensité peut varier d’une personne à l’autre et dépend de la quantité de pollen dans l’air :

éternuements, sensation de nez bouché, écoulement nasal, sinus encombrés, perte d’odorat et de goût

picotements, démangeaisons, rougeurs aux yeux et larmoiements

parfois, démangeaisons à l’arrière de la bouche et dans la gorge.

asthme allergique

L’allergie au pollen peut également se manifester par des allergies alimentaires. Il n’est pas rare de voir des personnes sensibilisées au pollen développer des symptômes oraux en cas de consommation de certains fruits comme la cerise, le kiwi ou la noisette.

Allergie au pollen: 18 astuces qui soulagent vraiment

Lorsqu’on est allergique au pollen, mieux vaut prendre quelques précautions, surtout lorsque le soleil est au beau fixe.

10 bons réflexes à la maison pour limiter l’exposition

Les jours ensoleillés, secs et venteux, restez à l’intérieur, portes et fenêtres fermées. Nettoyez votre nez avec de l’eau physiologique Aérez la maison le matin ou immédiatement après un orage. Lavez-vous les cheveux le soir. Du pollen pourrait s’y être déposé et contaminer ensuite votre oreiller. Ne vous frottez pas les yeux. Changez de vêtements après une balade. Ne dormez pas la fenêtre ouverte. Lavez régulièrement votre literie. Evitez les facteurs irritants ou allergisants (tabac, parfum d’intérieur, bougies parfumées…). Utilisez des mouchoirs en papier et jetez-les après chaque utilisation.

8 conseils à l’extérieur pour éviter les crises allergiques