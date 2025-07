Coup de chaleur: les signes qui doivent alerter

Une exposition prolongée au soleil ou à la chaleur présente des risques non négligeables pour la santé: le coup de chaleur en particulier, également appelé hyperthermie, peut mettre la vie des personnes fragiles en danger. Mais comment le reconnaître, le soigner et surtout s’en prémunir? La Croix-Rouge donne quelques conseils.

Notre organisme lutte contre la chaleur en transpirant. L’évaporation de la sueur consomme en effet des calories et refroidit la peau. Lorsque le climat est chaud et humide, le mécanisme de régulation de la température peut défaillir. Cet environnement trop « étouffant » va alors freiner, voire bloquer la transpiration. Résultat: la température corporelle augmente brutalement et peut parfois dépasser les 40°. C’est ce qu’on appelle un coup de chaleur (ou hyperthermie).

Quels sont les symptômes?

En cas de coup de chaleur, une personne peut souffrir de:

maux de tête,

vertiges,

vomissements,

grande fatigue

démarche titubante,

crampes

peau chaude, sèche et rouge,

éventuellement une perte de connaissance et des convulsions.

L’issue peut être fatale et la réaction se doit d’être rapide! Il faut notamment:

placer la victime au frais, à l’intérieur,

desserrer ses vêtements ou les enlever,

envelopper la victime de linge humide et la ventiler, ou l’aider à prendre une douche,

contrôler sa température régulièrement,

la faire boire abondamment,

il est conseillé de consulter un médecin même si la récupération est rapide.

Appelez les secours (112) en cas d’altération de conscience.

Comme dit l’adage, mieux vaut prévenir que guérir. Suivez ces conseils pour vous protéger du soleil et de la chaleur:

évitez de sortir aux heures les plus chaudes de la journée: si une personne âgée doit sortir de chez elle, il est préférable que cela se fasse avant 11h ou après 17h,

ne vous couvrez pas trop (mais protégez votre tête du soleil),

portez des vêtements pâles et légers,

ne restez pas en plein soleil,

évitez les locaux mal ventilés ou surchauffés: maintenez les fenêtres et volets fermés la journée,

buvez de l’eau, même si vous n’avez pas soif: il est recommandé de ne pas dépasser 1.5L d’eau par jour,

évitez les boissons alcoolisées et la caféine: ils sont diurétiques

évitez les activités physiques.

Source: Croix-Rouge