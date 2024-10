Dire adieu aux lunettes?

Nous sommes de plus en plus nombreux à chercher une alternative aux lunettes. Grâce à des lentilles artificielles sophistiquées et aux techniques laser, le spectre des possibilité n’a jamais été aussi large.

C’est un fait: même ceux qui ont pu se passer de lunettes jusqu’à un âge avancé voient finalement leur vue de près se dégrader, en moyenne entre 45 et 50 ans. La presbytie se caractérise par une rigidification du cristallin et une difficulté d’accommodation, c’est-à-dire à voir net de près. Tous les trois à quatre ans, la presbytie augmente d’une demi-dioptrie, ce qui oblige à s’équiper de nouvelles lunettes de lecture. «Pour ceux qui ne souhaitent pas (ou plus) porter de lunettes, il existe différents traitements dits réfractifs. En plus de la correction appropriée aux yeux de chaque patient, il faut également prendre en compte la pérennité de la solution. En associant traitement adéquat et timing précis, on peut se passer de lunettes ou presque», assure le Dr Liselotte Aerts, ophtalmologue.

Les lentilles multi- ou bifocale

Pour la presbytie, il existe une intervention qui consiste à remplacer le cristallin (la lentille naturelle située derrière l’iris) par une lentille artificielle. C’est la meilleure solution pour qui veut se passer définitivement de lunettes. «Cette opération appelée CLE – pour clear lens exchange – est comparable à une opération de la cataracte, sauf qu’ici le cristallin n’est pas opacifié. On réalise, à l’aide d’un scalpel spécial, une très fine incision qui permet d’ôter le cristallin naturel et de le remplacer par un implant multifocal, qui s’est nettement affiné depuis quelques années. La vue est rétablie dès le lendemain de l’opération, même s’il faut parfois attendre un peu avant que le cerveau réapprenne à ajuster le regard à travers la lentille, tant pour la vue de près que de loin. Il arrive que, la nuit, certaines personnes récemment opérées se disent gênées par une aura ou un cercle lumineux apparaissant autour des feux de voiture ou des lampadaires en rue. Mais c’est tout à fait temporaire», rassure le Dr Aerts.

Outre les lentilles multifocales, on peut greffer des modèles bifocaux ou «extended» capables de corriger la vue pour la vision de loin et intermédiaire, même s’il se peut que la personne ait encore besoin de lunettes pour déchiffrer les plus petits caractères. Pratique pour être à l’aise en voiture, quand le regard passe de la route au tableau de bord par exemple. Ce modèle-là ne génère pas d’aura autour des sources lumineuses.

Le décollement du vitré

Ceux qui reçoivent ce type d’implant n’auront pas besoin, plus tard, de se faire opérer de la cataracte, mais il faut savoir que l’implant peut devenir un rien trouble avec le temps. «Une simple intervention laser permet de nettoyer l’implant, précise l’ophtalmologue. La pose d’un cristallin artificiel peut être intéressante dès l’âge de 45 ans, si on constate qu’on a du mal à lire, en association ou non avec des lunettes correctrices (vue de loin). Pour bien faire, je le conseille aussi dès qu’on remarque un décollement postérieur du vitré (DPV). Ce processus, tout à fait normal, est lié au vieillissement: la petite poche de gélatine (ou humeur vitrée) à l’intérieur de l’œil se décolle petit à petit de la rétine. Si cela n’est pas encore arrivé, on a un risque légèrement accru de décollement de la rétine pendant l’intervention.»

Les yeux peuvent être opérés séparément ou en même temps. «Les deux solutions présentent des avantages et des inconvénients. Si vos yeux sont opérés séparément, à une ou deux semaines d’écart, des ajustements seront possibles en cas de mauvaise surprise. Car on a beau prendre les mesures les plus précises qui soient, il arrive que l’implant se positionne un milli-poil trop en avant ou trop en arrière, et la personne ne pourra finalement pas se passer de ses lunettes. Quand on opère le second œil par la suite, on peut en tenir compte.»

Les traitements laser

Pour ceux qui souffrent de presbytie avant l’âge de 45 ans, d’autres solutions sont préférables. «Les personnes qui ont besoin d’une correction pour voir de loin ont un avantage lorsque survient la presbytie: elles peuvent retirer leurs lunettes pour lire et voir de près. Dans ce cas, on recommande un traitement laser, comme SMILE ou LASEK, sur un des yeux ou les deux. Cela permet de modifier la forme de l’œil et de corriger la vue. La vision redevient fine et précise quelques heures après l’intervention, même s’il faut encore plusieurs semaines avant qu’elle ne soit parfaitement stabilisée.»

Les implants

Autre possibilité : placer un implant multifocal juste devant le cristallin naturel. «Cela nous permet de corriger nettement plus de défauts de vision (de + 15 à – 30) qu’avec le laser, y compris les cas d’astigmatisme (courbure de la surface de l’œil différente selon la direction). Il y a un inconvénient avec les lentilles artificielles: le risque de voir une cataracte apparaître plus tôt du fait que l’implant soit très proche du cristallin naturel.»

La pose d’implants est réversible, alors qu’un traitement laser impacte la cornée de manière permanente. «C’est important de le savoir en cas de future opération de la cataracte. Les personnes dont les yeux ont été traités au laser devront parfois porter à nouveau des lunettes. Un problème qui ne se pose pas dans le cas des implants.»

La monovision

La technique dite de monovision, applicable tant au laser qu’aux implants, consiste à ajuster l’œil dominant sur la vision de loin et l’autre sur la vision de près. «Pour savoir si cette technique peut vous convenir et si vous pourrez vous y habituer, l’ophtalmologue vous demandera sans doute de porter des lentilles de contact monovision pendant six semaines avant l’intervention. Si ça vous convient, c’est la solution permanente idéale.»

Les risques et les complications

Les risques de complications sont devenus très rares, mais ils ne sont jamais exclus. «Après une opération, le risque numéro un est l’infection. Vous devrez donc mettre des gouttes antibiotiques dans les yeux pendant environ quatre semaines. Après une intervention laser ou autre, on risque aussi d’avoir les yeux secs pendant un certain temps. Ceux qui ont habituellement les yeux secs sont rarement de bons candidats aux traitements réfractifs, parce que la sécheresse oculaire complique la correction de la vue. Pour eux, on recommande de traiter d’abord le problème des yeux secs. Ceux qui se sont déjà fait inciser la cornée doivent également éviter ce type d’intervention.»