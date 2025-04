Le don de plasma, un petit geste qui sauve des vies

Outre le classique don de sang, il est également possible de faire un don de plasma. Mais qu’est-ce que c’est? À quoi ça sert? Qui en a besoin? Et surtout pourquoi?

La Croix-Rouge de Belgique lance une campagne de sensibilisation et de recrutement pour le don de plasma, avec un objectif clair: doubler les dons d’ici 2029. Mais le plasma, c’est quoi? Et pourquoi c’est important?

Qu’est-ce que le plasma?

« Le plasma, ce liquide jaune qui compose 55% de notre sang, est vital. Et pour cause: il contient des protéines indispensables que l’on ne peut pas reproduire artificiellement », explique la Croix-Rouge. Le plasma transporte non seulement les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes, mais comprend surtout des groupes de protéines essentielles pour le bon fonctionnement de notre organisme. On y trouve entre autre:

l’albumine : maintient le volume de fluide et l’hydratation de l’organisme,

: maintient le volume de fluide et l’hydratation de l’organisme, les protéines de coagulation : renforcent l’action des plaquettes,

: renforcent l’action des plaquettes, les immunoglobulines : défendent l’organisme contre les agents infectieux

: défendent l’organisme contre les agents infectieux et des lipoprotéines: assurent le transport des lipides.

Pourquoi et pour qui faire un don?

Notre système immunitaire est absolument indispensable. Constitué dans les premiers mois de notre vie, c’est lui qui nous protège contre les virus, les microbes et toutes autres infections. Sans ce système de défenses, notre corps ne peut simplement pas supporter d’être en contact avec le monde extérieur. Impossible donc d’aller à l’école, à l’université, de travailler, de voyager, en résumé, impossible de vivre sa vie librement.

Pour certains patients souffrant d’un trouble des défenses immunitaires, le plasma et les immunoglobulines qu’il contient sont dès lors la seule opportunité de restaurer ces protections et de continuer à vivre normalement.

Ce plasma est donc la seule source possible pour produire les médicaments indispensables aux malades souffrant de déficience immunitaire. Et il faut jusqu’à 130 dons pour soigner une personne immuno-déficiente. C’est énorme quand nous savons qu’ils sont 15.000 en Belgique à souffrir de cette maladie !

Tout se déroule à peu près comme un don de sang mis à part que seul le plasma est prélevé. Ce prélèvement se fait via une technique qui permet de recueillir près de 650ml de plasma (soit 3x plus qu’avec un don de sang classique) par don et peut se faire tous les 15 jours. Bien entendu, cela ne fragilise pas l’organisme du donneur.

Il faut compter environ 45 minutes pour la plasmaphérèse et au total 1h15 en comptant l’entretien médical et la collation à la fin du don.

Le don de plasma n’est pas douloureux, la sensation est la même que pour un don de sang ou une prise de sang.

Faire un don

N’hésitez plus et donnez un peu de votre temps pour offrir une vie meilleure à des patients qui en ont tellement besoin. « Contrairement aux idées reçues, il est accessible à la majorité des adultes en bonne santé », précise la Croix-Rouge. Pour donner, il suffit d’avoir plus de 18 ans, d’être en bonne santé, de peser au moins 50kg, de ne pas présenter de risque de maladie infectieuse.