Les ratons laveurs peuvent être porteurs d’un dangereux parasite

Après l’Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg et la France, la Wallonie a recensé les premiers cas de baylisascariose chez des ratons laveurs en Belgique, a indiqué le SPW lundi. Six mammifères masqués ont été identifiés comme porteurs de cette maladie parasitaire, transmissible à l’être humain. Le Service public de Wallonie rappelle en conséquence les gestes barrières pour se prémunir d’une contamination.

Le raton laveur s’est établi dans le sud de la Belgique dans les années 1980. S’il a une préférence pour les régions boisées et les abords des cours d’eau, il s’adapte aisément aux milieux plus urbanisés. Sans prédateur, sa population croît aisément, pour atteindre 75.000 individus en Wallonie. Charmeur et téméraire, l’animal s’invite dans les maisons pour trouver de la nourriture. Il peut alors blesser les animaux domestiques et transmettre des maladies. Parmi ces maladies, le raton laveur peut être porteur de vers intestinaux appelés Baylisascaris procyonis.

Des vers parfois mortels

Les œufs de ce parasite se retrouvent dans les déjections de l’animal, sur son pelage et dans son environnement direct. L’infection n’est pas mortelle pour les ratons laveurs mais peut se transmettre à l’être humain, par l’ingestion accidentelle de terre ou autre matériau souillé par les matières fécales des ratons contaminés. Les infections humaines restent rares mais peuvent se révéler très dangereuses: les larves traversent la paroi du système digestif et se répandent dans tout le corps via les vaisseaux sanguins. Elles touchent alors surtout les muscles, mais aussi le système nerveux et le cerveau, générant des dégâts irréversibles (encéphalite parfois mortelle, troubles oculaires, organes atteints).

Les bons gestes

Pour éviter de tomber malade, mieux vaut donc adopter quelques gestes simples. Le SPW recommande: