Le jus de cornichon aide-t-il à lutter contre les crampes musculaires?

Quelles sont les boissons appropriées pour induire ce réflexe anti-crampes?



« De nombreux produits alimentaires contiennent de l’acide acétique en tant que conservateur. Les chercheurs ont testé différents produits et ont conclu que le jus de cornichons était la source d’acide acétique la plus efficace et la plus agréable à boire pour les athlètes afin de combattre ou de prévenir les crampes. Une portion de jus de cornichon provenant d’un pot de 25ml et contenant 4% d’acide acétique est suffisante. Une plus grande quantité d’acide acétique n’apporte aucune valeur ajoutée. Pour les sportifs de haut niveau, des variantes commerciales (coûteuses) ont été développées (pickle juice shots), dont une petite gorgée suffit pour obtenir un effet rapide. Vous pouvez également préparer vous-même cette boisson en dissolvant une cuillère à soupe de vinaigre ordinaire (4% d’acide acétique) dans un verre d’eau. »

L’ingestion de ces produits est-elle sans danger?

« Selon l’Organisation mondiale de la santé, aux niveaux autorisés, l’ingestion d’acide acétique ne présente aucun risque pour son utilisation en tant qu’arôme, conservateur ou additif alimentaire. Il convient toutefois de l’utiliser à bon escient et de ne pas en consommer trop. Des études antérieures ont en effet montré que l’ingestion de concentrations d’acide acétique plus élevées (12% et plus) peut entraîner des problèmes rénaux, voire pire. »