Le nombre de cancers augmente, mais le taux de survie aussi

En 2023, des cas de cancers ont été diagnostiqués chez 78.416 Belges. Il n’y en a jamais eu autant en dix ans, selon des chiffres du Belgian Cancer Registry (BCR), rapporte Het Laatste Nieuws. En revanche, le taux de survie est, lui aussi, en hausse.

Le cancer de la prostate est le plus fréquent. Il y en a eu 12.700 nouveaux en 2022. Il dépasse ainsi le cancer du sein, dont plus de 11.000 cas par an sont découverts. Ensemble, ces deux cancers représentent près d’un tiers de tous les diagnostics, suivis par le cancer du poumon et celui du côlon.

Les taux de survie ont, pour leur part, considérablement changé. Aujourd’hui, sept patients cancéreux sur dix sont encore en vie cinq ans après leur diagnostic. Il y a dix ans, le maximum était de 60 %. Chez les femmes, les taux avoisinent les 80 %.