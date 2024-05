Le retour de l’huile de foie de morue

Jadis cauchemar des enfants, l’huile de foie de morue fait son retour aux rayons des compléments alimentaires. Mais a-t-elle vraiment un intérêt ?

Autrefois conseillée chez les enfants pour lutter contre le rachitisme et assurer une bonne croissance, l’huile de foie de morue était avant tout une façon de valoriser un sous-produit de la pêche industrielle des bancs de cabillauds dans l’Atlantique nord. Sa haute teneur en vitamines A, D et E, ainsi qu’en acides gras insaturés essentiels (il s’agit de l’aliment naturel le plus riche en oméga 3 de type EPA et DHA), Avec le grand avantage d’être proposée sous forme de capsules ou d’huile désaromatisée, l’infâme goût de poisson ayant disparu.

Attention, toutefois : dans son récent avis du 1er mars 2024, le Centre belge d’information pharmaceutique (CBIP) souligne que les compléments alimentaires d’acides gras Oméga-3 (DHA + EPA) actuellement disponibles en Belgique « n’ont pas leur place en prévention primaire et secondaire des maladies cardiovasculaires » et entraînent au contraire un risque accru de fibrillation auriculaire lorsque la dose est supérieure ou égale à 1g/jour, ce qui est généralement le cas des doses journalières conseillées d’huile de foie de morue. Plutôt que d’opter pour ces compléments alimentaires, il est conseillé de trouver les acides gras polyinsaturés dans l’alimentation, en remplacement des graisses saturées et monoinsaturées, en mettant au menu deux portions de poissons gras par semaine, par exemple.

Si vous préférez tout de même opter pour l’huile sous forme de complément – après tout, ses taux de vitamines restent intéressants – respectez bien les conditions et dates limite de conservation. « Sous forme liquide, l’huile de foie de morue s’avère sensible à l’oxydation, prévient Serge Pieters, professeur de diététique à la Haute Ecole Léonard de Vinci. Il convient donc de la consommer dans un temps assez bref et de la conserver au frais et à l’abris de la lumière. » Enfin, attention à ne pas dépasser les seuils de toxicité des vitamines : respectez bien la posologie et ne multipliez pas les compléments alimentaires contenant ces mêmes vitamines. ●