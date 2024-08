Les 5 meilleurs conseils de santé de Michael Mosley, médecin à la BBC

Michael Mosley, médecin vedette de la télévision britannique récemment décédé, a toujours su formuler ses conseils de santé de manière pratique. Il n’était pas rare qu’il serve lui-même de cobaye pour des nouveautés prometteuses. Voici, selon lui, les 5 meilleures interventions pour vivre en bonne santé.

Manger moins deux jours par semaine

Mosley a popularisé l’idée du jeûne intermittent, qui consiste à manger normalement cinq jours par semaine et beaucoup moins les deux autres jours. Pour se débarrasser de son diabète, Mosley a suivi un tel régime de jeûne périodique pendant cinq semaines, absorbant moins de 600 calories pendant les deux jours de jeûne. Pour ce faire, il s’est limité à un petit déjeuner et à un dîner légers et, entre les deux, il a bu principalement de l’eau et des tisanes. Outre la perte de poids, il a ainsi réussi à améliorer de manière significative son taux de cholestérol et de sucre dans le sang. Mosley a également conçu une autre version, plus accessible, du jeûne périodique. Ceux qui considèrent qu’un jeûne de deux jours par semaine n’est pas faisable peuvent également choisir de ne pas manger pendant 12 heures par jour, par exemple entre 20 heures et 8 heures du matin. Vous mangerez ainsi automatiquement un peu moins et vous vous sentirez plus en forme.

Faire de l’exercice plus souvent et pendant des périodes plus courtes

Je n’ai tout simplement pas le temps de faire de l’exercice trois fois par semaine! Parce que c’est une réalité pour beaucoup, le Dr Mosley a lancé le concept des « collations d’exercice », c’est-à-dire intégrer plusieurs courts moments d’exercice au cours de la journée, chaque fois que vous en avez le temps. Il peut s’agir de monter les escaliers (au lieu de prendre l’ascenseur), de faire quelques exercices à son bureau ou de commencer sa journée par une marche rapide. De telles habitudes ont déjà un impact important sur la santé.

Optez pour les squats et la planche

Les squats, qui consistent à plier les jambes jusqu’à prendre une position presque assise, et la planche, qui consiste à étendre complètement le corps en s’appuyant sur les pieds et les mains (ou les coudes), sont les meilleurs exercices pour faire baisser la tension artérielle, d’après Mosley. Ces exercices font travailler de grands groupes de muscles. La recherche montre que lorsque vous contractez ces muscles pendant un certain temps, et que vous les relâchez ensuite, cela stimule le flux sanguin. De quoi faire baisser la tension artérielle.

Adopter le froid pour combattre le stress

En ces temps de canicule, prendre davantage de douches froides ou faire de l’exercice dans des conditions plus fraîches semble être une bonne idée. Mosley a mené des recherches approfondies sur tous les effets possibles du froid sur notre santé. Par exemple, il recommande de terminer sa douche chaude chaque matin en ouvrant le robinet d’eau froide pendant 30 à 40 secondes. Le corps reçoit ainsi un bref choc froid qui accélère le rythme cardiaque et la respiration. Cette courte période de stress est tout à fait bénéfique pour lutter contre le stress chronique et renforcer votre immunité. Mosley a également constaté que le fait de baisser le thermostat de quelques degrés avait un impact positif non seulement sur sa facture d’énergie, mais aussi sur son humeur et sur les niveaux de graisse et de sucre dans le sang.

Cuisez vos tomates et faites d’autres choix alimentaires intelligents

Les tomates sont bénéfiques pour le cœur, la peau et réduisent le risque de cancer. Le lycopène, le puissant antioxydant présent dans les tomates, peut y contribuer et cette substance est absorbée plus efficacement par l’organisme lorsque les tomates sont chauffées. En effet, c’est en les faisant bouillir ou frire que les tomates libèrent le mieux cette substance. Mosley s’est également penché sur les effets scientifiquement prouvés des aliments fermentés tels que le yaourt, le kimchi, le kéfir ou la choucroute et a découvert que la consommation de ces bactéries vivantes favorise la santé intestinale et le système immunitaire et combat l’inflammation. Une autre découverte surprenante qu’il a faite est qu’il est préférable d’opter pour des pâtes froides plutôt que chaudes. En effet, une bouchée froide entraîne un pic de glucose dans le sang moins important que lorsque l’on mange des pâtes fraîchement cuites.

Sources: BBC, The Guardian