Les canneberges aident-elles à lutter contre les infections urinaires?

« Je suis sujette aux infections de la vessie et je me demandais si les préparations à base de canneberge pouvaient me protéger contre les rechutes. » Cette question a été posée par un lecteur.

Urologue Dr Tim Brits (UZ Antwerpen) : « Jusqu’à récemment, les preuves concernant l’utilisation de suppléments ou de boissons à base de canneberge étaient particulièrement minces et n’étaient pas recommandées par les médecins, mais une vaste étude de synthèse a récemment jeté un éclairage différent sur la question. » La raison pour laquelle les canneberges ou les cranberries ont été mises en avant comme remède potentiel contre les infections de la vessie est leur forte concentration en proanthocyanidines (PAC). Des tests en laboratoire ont montré que ces PAC peuvent empêcher les bactéries E. coli – qui sont généralement à l’origine des infections urinaires – de se fixer sur la paroi de la vessie et de provoquer ainsi des infections. Mais il faut pour cela une dose suffisamment élevée de 36mg de PAC par jour.

Préventif

« La récente étude de synthèse a pu apporter la preuve scientifique que la prise d’une telle dose d’extrait de canneberge contribue effectivement à réduire le nombre d’infections urinaires chez les femmes qui étaient aux prises avec des infections régulières et qui n’avaient pas d’autres problèmes urologiques sous-jacents. Comme il s’agit d’un médicament préventif, il est donc préférable de le prendre tous les jours. »

Dosage

Il n’est pas toujours possible de déterminer le dosage exact de cet ingrédient actif dans les suppléments. Pour cela, il faut tenir compte de la teneur en PAC et pas seulement de la quantité d’extrait de canneberge. « De plus, il faut veiller à ce qu’il s’agisse bien de PAC de canneberge et non, par exemple, de raisin, qui n’a pas cet effet », précise le Dr Brits. « Les fabricants ajoutent parfois d’autres substances, dont l’action est beaucoup moins prouvée, mais qui augmentent le prix. De plus, les compléments chers ne sont pas forcément les mieux dosés. Par ailleurs, il n’a jamais été prouvé que les boissons à base de canneberge avaient un effet bénéfique. »

Que pouvez-vous faire d’autre?