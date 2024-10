Les clés d’un vieillissement en pleine forme

Entretien avec Ellen Crabbe, chercheuse en longévité.

Pourquoi notre corps vieillit-il, rendant ainsi notre organisme plus vulnérable et augmentant le risque de maladies? Quels mécanismes moléculaires se cachent derrière ce processus, et comment pouvons-nous prolonger au maximum nos années de vie en bonne santé? La biotechnologue et entrepreneuse Ellen Crabbe explore depuis des années le fascinant domaine de la science de la longévité et a étudié les moyens d’intervenir sur le processus de vieillissement.

D’où vient votre intérêt pour la compréhension et le ralentissement des processus de vieillissement?

Ellen Crabbe: « Tout s’est accéléré lorsque ma mère, qui avait toujours mené une vie saine, a soudainement été frappée par un cancer du pancréas. Il y a environ 8 ans, elle est décédée de cette maladie. Cela a provoqué chez moi une sorte de crise identitaire. Pendant ma formation en tant que bio-ingénieure, l’accent était toujours mis sur le traitement des maladies, rarement sur la prévention. Moi aussi, je croyais fermement que la science pouvait développer un remède pour presque tout. Jusqu’à ce que ma mère soit atteinte d’une maladie pour laquelle il n’existait aucun traitement curatif. Ce fut un constat extrêmement confrontant, et c’est là que j’ai compris que nous devions accorder bien plus d’attention à ce que nous pouvons faire en matière de prévention.

C’est ainsi que je me suis intéressée à la recherche fondamentale sur la longévité, avec des questions telles que : pourquoi notre corps vieillit-il et pouvons-nous ralentir ce processus ? En tant que société, nous considérons presque comme acquis que le vieillissement est forcément associé à la dégénérescence et à la maladie, mais ce n’est pas une fatalité ! Bien sûr, il y a la prédisposition génétique qui nous rend plus vulnérables à certaines maladies et sur laquelle nous avons peu d’influence, mais il existe aussi de nombreux autres facteurs qui jouent un rôle important, pouvant soit accélérer la maladie, soit la retarder longtemps, voire l’éviter. Je veux remettre en question cette façon de penser qui associe automatiquement vieillissement et maladie. D’ailleurs, dans la nature, il existe de nombreux exemples où l’âge et la maladie ne sont pas synonymes. Il y a plusieurs espèces, comme certaines tortues ou baleines, qui restent biologiquement stables jusqu’à un âge avancé, puis meurent. »

Notre espérance de vie continue d’augmenter, mais pas le nombre d’années de vie en bonne santé?

Ellen Crabbe : « Ces chiffres sont hallucinants. Notre espérance de vie s’est améliorée au cours de la dernière décennie pour atteindre une moyenne de 83 ans, alors que le nombre moyen d’années de vie en bonne santé stagne autour de 60 ans depuis des décennies! Cela signifie que nous passons en moyenne un quart de notre vie « malades ». Ce n’est pas quelque chose que nous devons accepter. Des recherches fondamentales sont en cours pour trouver des moyens d’intervenir là-dessus, mais pour l’instant, cela ne peut pas encore être traduit en pratique. Par ailleurs, il y a les piliers de base de notre mode de vie sur lesquels nous pouvons déjà agir aujourd’hui, comme un sommeil suffisant, une alimentation saine inspirée du régime méditerranéen et une activité physique régulière. Tout commence par là. »

Pouvons-nous faire encore plus pour renforcer l’effet d’un mode de vie sain?

« Absolument ! Les scientifiques ont réussi à déchiffrer les processus qui expliquent pourquoi nous vieillissons biologiquement. Ils ont identifié une douzaine de causes intrinsèques qui expliquent pourquoi les cellules, et donc notre organisme, vieillissent plus rapidement à un certain moment. Cela inclut, entre autres, le raccourcissement des télomères (les extrémités des chromosomes), le dysfonctionnement des mitochondries (les centrales énergétiques de nos cellules), les inflammations chroniques ou encore les dommages au niveau de l’ADN. Des facteurs comme la pollution de l’air ou le stress chronique ont également une influence. Maintenant que nous comprenons ces mécanismes, il est possible d’intervenir sur certains d’entre eux. En les inhibant, on peut ralentir les processus de vieillissement et même effectuer une sorte de « réinitialisation », ce qui permet de reculer l’horloge biologique de quelques années.

Pour renforcer l’effet des interventions liées au mode de vie, j’ai recherché des substances qui ralentissent ou stabilisent ces processus de vieillissement cellulaire. Vous pouvez prendre chacune de ces molécules sous forme de pilules, mais cela ne me convenait pas. Je me suis donc appuyée sur des études scientifiques pour créer un mélange fortement concentré de substances dont il a été prouvé qu’elles combattent le vieillissement au niveau cellulaire, comme la vitamine D, la vitamine B3, le resvératrol, l’extrait de grenade ou les pousses de brocoli. Je n’ai rien inventé de nouveau, mais la combinaison de ces éléments en un seul mélange est innovante, car les tests ont montré qu’il existe un effet synergique en réunissant ces substances bénéfiques. J’ai privilégié autant que possible des produits naturels, car ils sont mieux absorbés par l’organisme. Ce mélange est devenu le complément alimentaire « The Blend » de Zirtui. Ce nom fait référence aux sirtuines, un groupe de protéines dont il a été prouvé qu’elles influencent positivement la longévité des organismes. »

La NMN (nicotinamide mononucléotide) semble être une substance prometteuse contre les processus de vieillissement, mais elle n’est pas disponible dans notre pays. Avez-vous trouvé une alternative?

« La NMN est une substance intéressante car elle est un précurseur du NAD (nicotinamide adénine dinucléotide), un important fournisseur d’énergie pour nos cellules. Cependant, avec l’âge, la quantité de NAD dans le corps diminue fortement. Ce déficit est associé à diverses maladies telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, Alzheimer et une diminution de l’immunité. En raison des éventuels inconvénients de la NMN, elle n’est actuellement pas autorisée chez nous, mais elle l’est dans certains pays comme les États-Unis. J’ai donc exploré la littérature scientifique à la recherche d’alternatives au NAD et j’en suis arrivée à la vitamine B3. Plusieurs études, y compris chez les personnes âgées, ont montré des effets bénéfiques, notamment sur le maintien de la force musculaire. »

Évoluerons-nous à l’avenir vers des suppléments sur mesure et des appareils portables, comme les montres intelligentes, qui nous maintiendront en bonne santé plus longtemps?

« J’en suis convaincue, surtout en combinaison avec l’intelligence artificielle, qui pourra élaborer un plan individuel basé sur vos données ADN personnelles, avec des conseils concrets en matière de nutrition et d’exercice. Des suppléments sur mesure existent déjà, notamment pour les athlètes de haut niveau, et je pense que cela s’étendra à un plus grand nombre de personnes. Cependant, cela doit toujours être intégré dans un mode de vie global, car cela reste le pilier fondamental d’un vieillissement sain. Les suppléments sont un complément, mais ne remplacent pas un mode de vie sain.

La manière dont nous considérons la recherche sur le vieillissement a-t-elle aussi complètement changé?

« Absolument. Autrefois on en riait, mais aujourd’hui, les meilleures universités du monde ont créé des départements de recherche dédiés à ce domaine, et il existe même des institutions scientifiques spécialisées. Les fonds investis dans ce domaine ont également considérablement augmenté, notamment parce que de nombreux millionnaires s’y sont intéressés. Singapour est aujourd’hui un véritable « paradis » pour la recherche sur le vieillissement. Ils ont même réussi, grâce à une politique ciblée, à devenir la toute dernière « Blue Zone », ces régions du monde où les gens vivent très longtemps en bonne santé grâce à certains principes de mode de vie.

Toutes ces nouvelles orientations de recherche sont formidables, mais nous devons également faire attention à la stigmatisation. Il ne faut surtout pas que les personnes qui souffrent aujourd’hui de démence ou d’autres maladies chroniques soient blâmées pour leur mode de vie! Cela ne correspond absolument pas à la réalité, car de nombreux facteurs – des gènes à la pollution atmosphérique – échappent encore à notre contrôle. »