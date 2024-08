Les sports aquatiques ont tout bon !

Les disciplines aquatiques ont plus que jamais le vent en poupe. Accessibles à toutes et tous, elles sont amusantes et ne présentent que des avantages.

Dans l’eau, grâce à la poussée d’Archimède, nous ne pesons qu’une fraction de notre poids corporel . Cette sensation agréable permet toute une variété de sports et de mouvements. « Dans l’eau, grâce à la faible force de gravité, la pression exercée sur les articulations et la colonne vertébrale est moindre, analyse le Dr Tom Teulingkx, médecin du sport. En outre, l’eau assure une certaine résistance tout autour du corps, si bien qu’on brûle plus d’énergie lorsqu’on bouge. On dispose aussi d’un rayon d’action plus large que sur la terre ferme. Ainsi, on parvient à lever les jambes nettement plus haut quand on est immergé. Sans oublier qu’on sera capable de répéter les exercices plus longtemps, sans trop se fatiguer. » De plus en plus d’études scientifiques le prouvent : les sports aquatiques sont excellents pour la santé. Ils sont parfaits à des fins de revalidation, c’est même pour cela que nombre d’entre eux ont été conçus à la base. Mais ils conviennent aussi aux personnes en surpoids qui n’aiment pas fréquenter un club ou une salle de fitness, et peuvent bouger sans trop de mal sous l’eau.

« Les effets d’un sport pratiqué dans l’eau sont comparables à ceux des disciplines classiques : renforcement musculaire, souplesse, équilibre et endurance dans le cas de l’aquagym, du vélo ou de la course dans l’eau. Mais pour que les bénéfices soient au rendez-vous, il faut aller à la piscine au moins 2 à 3 fois par semaine. »

La respiration

Au cours d’aquagym, seule la tête est hors de l’eau et tout le système respiratoire travaille. « La résistance que l’eau exerce sur la cage thoracique fait que les muscles autour des poumons sont plus sollicités. Cela augmente l’oxygénation et améliore la posture. Il a été prouvé qu’avoir des muscles respiratoires plus forts permet de mieux résister aux maladies et aux infections. Les sports d’eau amélioreraient aussi la circulation sanguine et le drainage lymphatique, mais là on manque de preuves scientifiques. »

L’arthrose

« Grâce à leur très faible impact, les sports aquatiques sont à la portée de tout le monde, y compris si on n’a jamais fait de sport ou qu’on souffre d’un problème chronique – arthrose, maux de dos, ostéoporose – et même si on ne sait pas nager ! » assurent à l’unisson Terence Verkest, aquacoach, et Samantha Van der Steen coordinatrice de piscine dans un centre sportif. « Dans l’eau, le risque de blessure est quasi nul. A quoi s’ajoute un effet profondément relaxant, si bien qu’on se sent détendu même en plein effort. Cela permet souvent de reprendre confiance en soi. Non seulement, on peut aller plus loin et plus fort que sur le plancher des vaches, mais pendant le cours on est si concentré sur ses mouvements qu’il n’y a plus place pour quoi que ce soit d’autre dans sa tête… Adieu les soucis ! S’exercer en groupe est ultra motivant. On pourrait, certes, faire les mêmes exercices seul, mais l’effet ne serait pas du tout le même. »

Le revers de la médaille, c’est que l’eau des bassins est en général chlorée, ce qui, chez certains, peut provoquer des réactions cutanées. « En Belgique, il n’y a pas assez de piscines publiques, si bien qu’il n’est pas toujours facile de trouver des cours où il y a des places libres », souligne Tom Teulingkx.