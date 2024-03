Ne vous brossez plus les dents après le petit-déjeuner

Chaque matin après le petit-déjeuner, vous vous dirigez vers la salle de bains pour vous brosser les dents? Abandonnez cette routine matinale, cela peut faire plus de mal que de bien à votre dentition.

Changer ses habitudes n’a rien d’évident, et c’est particulièrement vrai pour les routines matinales que nous suivons depuis des années sans trop y réfléchir, comme le brossage des dents. Pendant longtemps, les directives en la matière recommandaient de le faire surtout après le petit-déjeuner, afin d’éliminer les résidus alimentaires et de partir au travail ou à l’école avec une bouche fraîche. Depuis quelque temps, les dentistes affirment qu’il est préférable d’inverser cet ordre. Il serait donc conseillé de se brosser les dents immédiatement après s’être levé. Toutefois, si vous préférez vous brosser les dents après le petit-déjeuner, attendez au moins une demi-heure à une heure avant de le faire – surtout si vous consommez des fruits ou du jus de fruits.

Attaque acide

Un repas comme le petit-déjeuner équivaut à une bombe d’acides pour notre bouche, car de nombreux aliments comme le sucre, les fruits, le pain, les jus de fruits... influent sur le pH buccal. Cela peut entraîner une érosion de l’émail dentaire, et l’acide déminéralise également le tissu dentaire. La présence de salive aide à rééquilibrer le pH et à neutraliser ces acides, mais cela prend du temps. C’est immédiatement après le petit-déjeuner ou après avoir bu une boisson gazeuse ou un jus de fruit que cette « attaque acide » est la plus forte. En vous brossant les dents à ce moment-là, vous combinez l’érosion mécanique (due au mouvement de brossage) à l’érosion chimique (due aux acides). Sans compter que vous faites pénétrer ces acides plus profondément dans la couche d’émail de vos dents. Se brosser les dents avant le repas présente également un effet protecteur: le fluor présent dans la salive ralentit le processus de déminéralisation.

Rincer

Se rincer abondamment la bouche après le brossage des dents n’est plus non plus une obligation. Les experts recommandaient cela avant tout par crainte de l’effet du fluor. Un excès de fluor pouvait autrefois entraîner une fluorose (apparition de taches blanches sur les dents), mais ce phénomène est lui aussi devenu rare. Aujourd’hui, la dose de fluor contenue dans le dentifrice est sans danger. Une fois les dents propres, il suffit donc de recracher le dentifrice ou de le rincer légèrement à l’eau.