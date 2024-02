On a testé: un scanner complet pour détecter le cancer de la peau

Une détection et un traitement rapides sont cruciaux pour la survie en cas de cancer de la peau agressif comme le mélanome. En raison des longs délais d’attente chez les dermatologues, l’entreprise Spotwatch a lancé un scanner corporel en 3D avec intelligence artificielle, vous permettant d’être examiné de la tête aux pieds en un instant. Un nouveau système que nous avons testé.

Le cancer de la peau est la forme de cancer la plus fréquente, qui connaît la croissance la plus rapide dans notre pays depuis quelques années, et les experts prévoient une augmentation significative de ces tendances au cours des prochaines années. La fondation Registre du Cancer prédit une augmentation de 70% d’ici 2030. Toutes les formes de ce cancer ne sont pas nécessairement dangereuses. Le dépistage des taches cutanées se concentre donc sur les mélanomes agressifs, car ils peuvent se métastaser en très peu de temps dans presque toutes les parties du corps, du cerveau au foie. Des organisations telles qu’Euromelanoma et Euroskin mènent depuis des années des campagnes pour encourager les gens à (faire) examiner régulièrement leurs taches cutanées.

Délais d’attente

C’est là que le bât blesse. Ceux qui souhaitent se rendre chez un dermatologue doivent généralement patienter des mois avant d’obtenir un rendez-vous. Les personnes atteintes d’un mélanome dangereux ne parviennent donc pas toujours se faire dépister à temps. C’est pourtant crucial quand on sait que le taux de survie pour un mélanome précoce est supérieur à 95% mais que ce pronostic chute rapidement au fur et à mesure que la tumeur persiste.

« Une grande partie de notre temps de travail est actuellement consacrée à l’examen des grains de beauté ou des taches pigmentaires, mais ce dépistage du cancer de la peau ne doit pas nécessairement être aussi fréquent pour tout le monde », explique le dermatologue Dr. Sven Lanssens de Spotwatch. « Les personnes à faible risque et ayant peu de grains de beauté peuvent venir moins fréquemment si elles ne remarquent aucun changement. Cependant, certaines personnes s’inquiètent ou ont des antécédents familiaux de cancer de la peau, ce qui les amène à vouloir être contrôlées chaque année. Une partie de ces consultations pourrait être parfaitement remplacée par le scanner corporel en 3D, ce qui libérerait du temps chez le dermatologue. Cet appareil réalise une analyse rapide et approfondie de vos taches cutanées sur la base d’images haute résolution, facilitant notre travail. L’intelligence artificielle effectue une présélection des taches cutanées potentiellement suspectes, puis les images sont vérifiées par moi-même ou par un collègue dermatologue. L’appareil est principalement conçu pour détecter les mélanomes, mais il met également en lumière des formes moins graves telles que les carcinomes basocellulaires. En cas d’anomalie, nous avertissons le patient et il peut rapidement consulter un dermatologue pour obtenir des clarifications sur base de ces résultats. »

Risque élevé

« Pour les personnes à haut risque, telles que celles ayant des antécédents de mélanome, beaucoup de grains de beauté ou des grains de beauté irréguliers, et qui doivent être suivies plus fréquemment, le scanner corporel peut offrir d’autres avantages. Les changements subtils mais significatifs peuvent être mieux identifiés via des images en 3D et l’IA que via des images bidimensionnelles, permettant une intervention plus rapide. » De plus, lors du prochain contrôle, l’appareil peut immédiatement faire une comparaison précise avec les enregistrements précédents et remarquer la moindre évolution.

Il n’y a actuellement que 2 exemplaires du scanner complet de Spotwatch dans notre pays. Dans le monde, une quarantaine de ces appareils sont en service, tous liés à des centres médicaux. Ce n’est pas le cas chez Spotwatch. « Étant donné que nous ne sommes pas liés à un hôpital particulier et que nous ne dispensons pas de traitement, nous sommes ouverts à tous les dermatologues et patients. C’est comparable à un cabinet de radiologie, où les gens peuvent également se rendre pour obtenir des images médicales et un rapport. Étant donné que nous sommes opérationnels depuis seulement un mois, vous pouvez obtenir un rendez-vous ici dans la semaine », explique la cofondatrice Petra Truant.

Notre test

Avant d’entrer, ou plutôt de me glisser dans le scanner – qui s’appelle Vectra WB360 – on me demande de remplir un questionnaire, qui m’interroge notamment sur d’éventuels antécédents familiaux, des anciens mélanomes ou des taches qui pourraient me préoccuper. Je peux également indiquer comment je souhaite recevoir mon rapport médical et à quel médecin généraliste et/ou dermatologue une version détaillée peut être envoyée. Vêtu uniquement d’une culotte et d’un bandeau pour rendre ma peau aussi visible que possible, j’entre dans une salle spacieuse avec, au milieu, un impressionnant appareil de plusieurs mètres de haut composé de deux grands cercles blancs équipés d’environ 92 caméras. Elles vont bientôt prendre en photo l’intégralité de ma peau. Pour obtenir une image parfaite, l’assistante me donne des instructions détaillées quant à la position exacte de mes bras – pliés à angle droit vers le haut – et de mes jambes – suffisamment écartées avec les pieds tournés vers l’extérieur – afin de ne manquer aucun centimètre carré de peau.

Cette pose est un peu gênante, mais heureusement, ça va vite. En moins d’une seconde, les caméras flashent simultanément et quelques minutes plus tard, une image de ma propre peau apparaît à l’écran. Je n’avais jamais remarqué que j’avais autant de petites et grandes taches pigmentaires. L’ordinateur fait automatiquement une sélection de taches potentiellement suspectes, puis l’assistante prend une photo détaillée supplémentaire d’environ vingt d’entre elles. Celles-ci incluent également les couches inférieures de la peau. En tout cas, cela me rassure de savoir que non seulement l’œil formé de l’IA, mais aussi celui d’un véritable dermatologue vérifiera ces résultats. En à peine un quart d’heure, tout est terminé, et comme pour d’autres examens, il faudra attendre quelques jours avant de recevoir un rapport médical dans ma boîte mails.

Bien que je compte un nombre de grains de beauté supérieur à la moyenne, les images détaillées indiquent qu’il n’y a rien à signaler pour l’instant, lit-on dans le verdict du dermatologue. Je recevrai également plus tard les images originales sous forme numérique. Si je devais m’inquiéter prochainement du comportement bizarre d’une tache, je pourrai m’y référer pour vérifier depuis combien de temps elle est là.

Non remboursé

Il ne fait aucun doute que ce test préventif est très précis, qu’il n’a pas d’effets secondaires – il n’y a pas de radiations – et qu’il peut être effectué sans attente prolongée. Mais il a aussi un coût. Le prix standard est de 95 euros et il n’est pas remboursé (pour l’instant), mais des discussions sont en cours avec les mutuelles à ce sujet.