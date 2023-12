Perte de cheveux: ce qui marche!

Perdre ses cheveux peut ébranler la confiance en soi. Heureusement, il existe un large éventail de traitements efficaces pour contrer la perte de cheveux chronique.

Carences, infections, médicaments, stress ou maladies auto-immunes... De nombreux facteurs peuvent jouer un rôle dans la perte de cheveux, d’où l’importance de consulter un spécialiste. L’avancée de la calvitie temporale, le recul de la ligne capillaire, la tonsure sur le haut du crâne ou une chevelure de plus en plus clairsemée sont généralement le signe d’une alopécie de type masculin (alopécie androgénétique), l’une des plus fréquentes. Plus les follicules pileux sont sensibles aux hormones masculines (testostérone), plus on risque de voir apparaître des calvities prématurées parce que les cheveux épais ne peuvent plus être produits. Cette forme de calvitie touche certaines femmes en cas de prédisposition héréditaire. Chez elles, ce sont les fluctuations hormonales liées à la ménopause qui déclenchent souvent ce processus.

Comme tous les traitements ne sont pas aussi efficaces chez tout le monde, on combine souvent différentes solutions. «Les follicules pileux en sommeil depuis plus d’un an ou deux ont du mal à se réactiver, précise la dermatologue, le Dr Ingrid Van Riet (Carpe Clinic). Il est préférable de commencer le plus tôt possible, en particulier si on est génétiquement prédisposé. Il est très difficile d’inverser la tendance après des années de perte de cheveux stabilisée.»

Covid et perte de cheveux Ces dernières années, dermatologues et coiffeurs signalent davantage de cas de perte de cheveux. Cela pourrait être lié au coronavirus. On sait en effet que des infections ou un stress peuvent déclencher une importante chute de cheveux. Si cela vous arrive, ne vous inquiétez pas trop. Votre chevelure récupérera presque toujours spontanément en quelques mois après une infection aiguë.

Les lotions et les médicaments

Première option pour combattre la chute de cheveux hormonale: des lotions sur prescription avec lesquelles il faut frictionner le cuir chevelu. Elles contiennent du minoxidil, du finastéride ou du dutastéride. Ces deux dernières substances sont également utilisées pour l’hypertrophie bénigne de la prostate, mais ont pour effet secondaire d’empêcher la chute des cheveux. Elles ne sont utilisées que chez les hommes. Pour les femmes, ce sont des produits sans rinçage contenant du minoxidil dont la composition est légèrement différente de celle des produits destinés aux hommes.

«Ces molécules bloquent les récepteurs de la testostérone dans les bulbes pileux et réduisent les effets de l’hormone, de sorte qu’elle n’affecte plus les follicules pileux et la perte des cheveux s’arrête, analyse le Dr Van Riet. Quelques semaines à quelques mois sont nécessaires pour juger de l’efficacité du traitement. Les effets durent tant qu’on applique la lotion. Je connais des exemples de jumeaux monozygotes dont l’un a conservé sa chevelure grâce au traitement, tandis que l’autre est devenu chauve très tôt sans suivre de traitement.»

Ces substance existent aussi sous forme de médicaments à prise orale, mais ils sont moins recommandés en raison du risque d’effets secondaires. Par exemple, le minoxidil peut faire baisser la tension artérielle et le finastéride est connu pour provoquer parfois l’impuissance ou des troubles de l’érection. «Chez les hommes plus jeunes qui réagissent moins bien au minoxidil, un médicament à base de finastéride peut s’avérer utile dans certains cas en complément de la lotion. En cas de doute sur le traitement à suivre, mieux vaut procéder à un examen génétique via un test salivaire afin de détecter la sensibilité et de déterminer quelle approche est la plus indiquée.»

Ces traitements sont souvent combinés avec une cure de compléments qui contiennent des nutriments favorisant la pousse des cheveux, comme la cystine et la méthionine (acides aminés) et la biotine. Pour améliorer l’absorption, on ajoute souvent de la vitamine B6, du zinc et du fer. Ces compléments sont également intéressants en cas de perte de cheveux saisonnière. Si une analyse de sang montre des carences, une cure de trois mois au minimum est requise.

Le traitement PRP et le comblement capillaire

Le traitement PRP ou plasma riche en plaquettes consiste à stimuler le processus sous-jacent de croissance des cheveux, un peu comme la musculation pour les muscles. «On prélève un peu de votre sang avant de le centrifuger pour isoler les plaquettes. Ces dernières, qui regorgent de facteurs de croissance, sont ensuite injectées dans le cuir chevelu sous anesthésie locale. Ces facteurs de croissance permettent non seulement la cicatrisation des plaies, mais stimulent également l’action des follicules pileux. En général, quelques cures sont nécessaires pour relancer le processus et une cure d’entretien est recommandée par la suite.»

L’injection de produits de comblement à proximité des follicules pileux du cuir chevelu vise également à stimuler la croissance des cheveux. Ces produits sont constitués d’acides aminés spécifiques qui forment les éléments constitutifs des cheveux. Grâce à des injections régulières ou à la mésothérapie, ces substances sont injectées localement, généralement sous forme de cure pendant plusieurs semaines. «Les follicules pileux fatigués qui produisaient au mieux un fin duvet peuvent générer de vrais cheveux. Après trois mois, on peut enregistrer des résultats spectaculaires.» La thérapie par LED, elle, est souvent utilisée car sa chaleur permet d’apaiser le cuir chevelu et de favoriser la circulation sanguine.

Les soins Si vous avez de l’eczéma, du psoriasis ou des squames épaisses, des shampoings ou lotions adaptés peuvent être utiles au quotidien. Jusqu’il y a peu, il n’existait que des produits sans rinçage ou des préparations magistrales qui vous obligeaient à rester chez vous en raison de leur effet désastreux sur n’importe quelle coiffure. Il existe désormais des alternatives bien plus légères qui donnent de très bons résultats.»

Les implants capillaires

Hairstetics est une nouvelle technologie permettant d’éliminer la perte diffuse de cheveux, l’amincissement de la ligne capillaire ou les petites zones dégarnies. Des cheveux synthétiques sont insérés par le biais d’implants minuscules et invisibles, juste sous le cuir chevelu. «Ces implants agissent selon le principe d’un stent et se fixent sous la peau. L’ensemble du traitement est très peu invasif, indolore et beaucoup moins radical qu’une véritable transplantation capillaire. C’est un traitement surtout utilisé chez les femmes, car les cheveux synthétiques ne font pas naturels dans une coupe plus courte.» L’inconvénient? La disparition des effets après cinq ans. On perd en effet environ 20% de cheveux implantés par an.

Pour plus de volume • Les densificateurs capillaires en poudre ou en spray (par ex. Toppik) qui se composent de fibres de kératine sont un moyen simple de densifier les cheveux clairsemés. Vous les répartissez sur les zones touchées et les fixez ensuite avec un spray. Cela donne l’effet naturel d’une chevelure volumineuse et tient jusqu’au prochain shampooing. • Les stylos ou les sprays capillaires utilisés pour masquer les cheveux gris peuvent également être utilisés pour donner du volume aux cheveux. • Dans le cas d’une perte de cheveux temporale, une coiffure où les côtés et l’arrière sont coupés plus court tandis que les cheveux du dessus conservent leur longueur est intéressante. Les cheveux du dessus peuvent être coiffés vers l’avant avec style. • Si la perte de cheveux n’est pas (plus) ressentie négativement, vous pouvez également opter pour une coupe courte, à nouveau tendance chez les hommes.

